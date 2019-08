Gigi Becali a fost luat la rost de suporteri, după încă o umilință suferită de FCSB: „Are nevoie de pastile!”

Gigi Becali a fost luat la rost de suporteri după eșecul usturător suferit de FCSB pe teren propriu în fața celor de la FC Voluntari. Ilfovenii s-au impus cu scorul de 3-1, iar fanii echipei antrenate de Vergil Andronache au răbufnit pe rețelele de socializare, unde l-au apostrofat pe patronul clubului.

Gigi Becali, criticat după meciul FCSB – FC Voluntari 1-3

FCSB a pierdut încă un meci în Liga 1, scor 1-3 cu FC Voluntari pe teren propriu. În urma acestui rezultat, echipa lui Gigi Becali a coborât pe locul 10 în casament, cu 4 puncte acumulate după 5 meciuri jucate și un golaveraj rușinos, 6-10. Fanii au bombardat cu mesaje pagina de Facebook a echipei și i-au cerut socoteală lui Becali, care în ultima vreme s-a implicat tot mai mult în alcătuirea sistemului de joc.

„În ultimii ani, chiar dacă nu am luat titlul, ne-am bătut până în ultima etapă… dar sezonul ăsta, nici playofful nu îl mai prindem… FCSB a juns ciuca bătăilor în Liga 1, asta și datorită lui Becali”, a comentat un fan pe rețeaua de socializare.

Suporterii simt că echipa nu are șanse să câștige campionatul în acest sezon și îi cer lui Gigi Becali să nu se mai amestece în treburile antrenorilor și să numească un tehnician cu experiență, alături de un staff tehnic bun, pentru a nu ajunge în situația lui Dinamo, care are doar 3 puncte și ocupă penultimul loc în clasament. În plus, fanii vor ca echipa să revină pe Arena Națională, după ce ultimele partide considerate pe teren propriu s-au jucat la Pitești și la Giurgiu.

„Bravo, din rău în mai rău, casa voastră nu aveți, un manager nu, preparator fizic nu, suporteri tot mai puțini, dar antrenor aveți – pe Becali, e bine și asa, vă îndreptați spre primul loc din Liga 2”, este un alt mesaj postat pe Facebook.

„Gigi are nevoie de tratament și pastile, multe pastile. A luat-o foarte rău razna și nu știu cine l-ar putea face să înțeleagă asta”, a comentat un alt fan.