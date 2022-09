Gigi Becali „a făcut iureș” după meciul Universitatea Craiova – FCSB și a anunțat ce jucători l-au nemulțumit. Patronul a anunțat o schimbare radicală de strategie

Gigi Becali a intrat în direct la televiziune după meciul Universitatea Craiova – FCSB și și-a criticat doi dintre favoriți: Florinel Coman și Octavian Popescu. Patronul a anunțat că schimbă strategia și că va aborda partidele din Europa Conference League cu jucătorii de rezervă pentru că se teme că echipa lui Nicolae Dică nu va ajunge în play-off.

Gigi Becali a dat de pământ cu favoriții lui: Florinel Coman și Octavian Popescu. Pe amândoi speră să-i vândă cu multe zeci de milioane de euro, dar cei doi jucători l-au dezamăgit. Din nou! FCSB a pierdut cu 2-1 partida cu Universitatea Craiova, după un duel spectaculos.

Markovic a deschis scorul în urma unei lovituri de la 11 metri, Compagno a egalat tot de la „punctul cu var”, iar autogolul lui Oaidă a decis soarta celor trei puncte. Patronul FCSB a spus că brigada care a condus partida a dezavantajat echipa lui Nicolae Dică, dar i-a atacat și pe jucători.

„Cine-i mulțumit de jocul ăsta? Dacă jucăm cu o echipă care nu are cei mai buni jucători… S-a întâmplat pentru că noi am avut un Coman, toate mingile le-a pierdut, apoi a intrat altul (n.r. Octavian Popescu) și le-a pierdut și el pe toate. Apoi l-am mai avut pe Haruț, care el nu era, era pe altă planetă”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali este supărat că echipa se află pe locul 14 și i-a transmis lui Nicolae Dică un nou ordin. FCSB va aborda partidele din grupele Europa Conference League cu echipa a doua, iar jucătorii pe care a plătit bani mulți vor fi titulari în campionat.

„Ne axăm doar pe campionat, că avem nevoie să intrăm în play-off, nu ne mai interesează așa tare Conference League. Dacă intrăm în play-off la opt puncte sau zece, cinci înjumătățite, avem șanse la campionat.

Doar campionatul contează. O să joace ceilalți. De exemplu, pe Miculescu de ce am dat 1.7 milioane? Pe Rusu de ce am dat bani? Toți ăștia pe care am dat bani să joace. Ce să fac? Asta e situația, pot face ceva? Ce perspectivă dacă avem opt puncte?

Singurul lucru pe care mi-l doresc e play-off-ul, că altfel am mai pierdut un an. Eu nu cred că o să pierdem play-off-ul, dar trebuie să batem Petrolul. Dacă vom câștiga restanțele și batem Petrolul, trecem peste. Lupta noastră nu e cu CFR sau cu Universitatea Craiova, e cu Petrolul, cu Sepsi, cu UTA”, a transmis Gigi Becali.