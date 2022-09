Gigi Becali a decis ce se întâmplă cu Nicolae Dică. Anunț în miez de noapte, la televizor, după Universitatea Craiova – FCSB 2-1

Gigi Becali este îngrijorat! FCSB nu a mai câștigat în campionat de la mijlocul lunii august, iar după înfrângerea cu Universitatea Craiova a decis să lase în planul secund partidele din cupele europene și a ordonat ca echipa să se concentreze pe campionat. Patronul a anunțat și ce se va întâmpla cu Nicolae Dică.

Gigi Becali a investit în această vară mai bine de cinci milioane de euro în transferurile de jucători, dar rezultatele din campionat sunt un dezastru. FCSB s-a calificat în grupele Europa Conference League, dar în Superliga se află doar pe locul 14, la 16 puncte în spatele liderului Farul Constanța.

Echipa lui Nicolae Dică nu a mai câștigat în campionat de pe data de 14 august, iar înfrângerea din meciul cu Universitatea Craiova este o nouă „piatră de moară” în drumul spre titlu.

Oltenii au deschis scorul prin Jovan Markovic. Atacantul a obținut o lovitură de la 11 metri, după ce l-a driblat de două ori în careu pe Joonas Tamm și a fost faultat. Oaspeții au egalat prin Andrea Compagno, din penalty, după ce tot italianul obținuse lovitura după un duel în careu cu Nicușor Bancu, în urma unei faze controversate. Autogolul lui Răzvan Oaidă a decis soarta partidei și Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în duelul cu FCSB.

Fanii „roș-albaștrilor” nu sunt deloc mulțumiți. Iar furia lor este tot mai mare pe rețelele sociale. Ținta lor favorită este antrenorul Nicolae Dică. Patronul le-a transmis că nu are de gând să-l schimbe.

„Ce treabă am cu Dică? Ce să facă Dică? Nu, tată, nu am nicio treabă cu Dică. Am încredere că echipa își va reveni, de asta sunt așa relaxat”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.