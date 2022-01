Gică Hagi știe care este viitoarea echipă a lui Ianis Hagi: „Cred că e din sursă sigură”

Gică Hagi știe unde va juca Ianis Hagi. „Regele” a petrecut o săptămână, de Sărbători, în Scoția, alături de fiul său. Antrenorul de la Farul a asistat din tribune inclusiv la ultima partidă a lui Rangers din 2021, cu St. Mirren, în care Ianis Hagi a evoluat 68 de minute. Gică Hagi e sigur acum de fotmația la care va evolua mijlocașul de 23 de ani în cea de-a doua parte a sezonului.

Gică Hagi știe care este viitoarea echipă a lui Ianis Hagi. Situația internaționalului român de la Rangers a fot ambiguă în ultima vreme. Numele lui Ianis Hagi a fost legat de mai multe informații privind un posibil transfer. Echipa ca Lyon, Roma, Aston Villa sau Galatasaray și-ar fi manifestat interesul pentru el.

Gică Hagi este, însă, convins că știe deja viitoarea destinație a lui Ianis. „Semnele” păreau să confirme zvonurile din presa britanică privind plecarea acestuia de la Rangers. Zilele acestea, campioana Scoției tocmai a realizat un transfer record pentru club, a anunțat The Scottish Sun.

Fundașul Nathan Patterson a fost vândut pe suma de 16 milioane de lire sterline, aproximativ 19 milioane de euro, cu tot cu bonusuri, către Everton, din Premier League. Acest lucru a dat „apă la moară” celor care susțineau că tehnicianul Giovanni van Bronckhorst va folosi banii pentru achiziționarea unui mijlocaș care să-l înlocuiască pe Ianis Hagi în angrenajul echipei.

Gică Hagi a demontat zvonurile privind plecarea lui Ianis Hagi de la Rangers. „Regele” a fost chiar în Scoția, pentru Sărbătorile de iarnă, de unde a revenit cu informații proaspete și „de la sursă”.

„Am fost bine, ne-am simţit bine împreună, am vorbit, avea nevoie să stăm împreună familia. Am stat puţin, foarte puţin chiar, o săptămână. Arată bine, e motivat. Apropo, aşa am auzit şi cred că e din sursă sigură, că doresc să renoveze contractul. Nu aşa cum se scrie prin presă pe la noi. A jucat foarte bine, a avut un an extraordinar, foarte bun, e apreciat acolo şi din surse bune cred că vor să renoveze contractul”, a afirmat Gică Hagi, într-o conferință de presă.