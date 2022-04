Gică Hagi și-a divulgat cele mai mari 2 dorințe pe care le are. „Regele” a atins majoritatea bornelor sportive pe care un fotbalist și, apoi, antrenor, le poate dori în cariera sa. Actualul tehnician de la Farul a devenit o legendă a fotbalului internațional, iar de 13 ani și-a investit toată energia în proiectul Viitorul, actual Farul, și al Academiei ce-i poartă numele. Gică Hagi a recunoscut că mai există doar două dorințe pe care ar vrea să și le împlinească.

Gică Hagi și-a divulgat cele mai mari 2 dorințe pe care le are. „Regele” a rămas unul dintre numele de prim-plan din fotbalul mondial. Numele românului este cunoscut pe tot mapamondul, motiv pentru care este și întâmpinat cu aclamații și admirație pe oriunde ar merge.

Gică Hagi a jucat, de curând, în echipa vedetelor mondiale, cu ocazia meciului demonstrativ prilejuit de împlinirea a 150 de ani de existență ai clubului scoțian Rangers, unde e legitimat și fiul său, Ianis.

Ajuns la 57 de ani, Gică Hagi a dezvăluit că mai are două mari dorințe pe care ar vrea să le împlinească. Una dintre ele ar fi antrenarea unei echipe foarte bune din Europa, cu aspirații mari. Iar cea de-a doua: să devină selecționerul unei naționale care să-și propună un obiectiv foarte îndrăzneț.

„Am două dorințe care mi-aș dori să se împlinească. Să antrenez o echipă foarte bună din Europa care are aspirații foarte mari. Iar a doua, să antrenez o echipă națională care să aibă un obiectiv foarte îndrăznet, acela de a fi cea mai bună. Mai am și eu doar două dorințe, am și eu o vârstă, să vedem dacă se vor împlini.

Dacă eu ajung într-o zi la echipa națională trebuie să aduc unitate, încredere și un singur obiectiv. Fără să mă mai gândesc la alt club”, a declarat Gică Hagi la Ora Exactă la PRO Arena.