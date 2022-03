Gică Hagi, obiectiv îndrăzneț cu Farul. După o pauză cauzată de meciurile amicale susținute de națională contra Greciei și Israelului, Liga 1 se întoarce în forță. Una dintre protagonistele play-off-ului este și echipa dobrogeană, antrenată de „Rege”. Farul va juca împotriva celor de la Voluntari, sâmbătă, 2 aprilie, de la ora 17.30. Gică Hagi a dezvăluit ce-și dorește de la elevii săi în partidele care urmează.

Gică Hagi, obiectiv îndrăzneț cu Farul. „Regele” a profitat de pauza competițională pentru a fi prezent pe teren, în echipa legendelor mondiale, cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de la înființarea clubului Glasgow Rangers, cel la care e legitimat și fiul său, Ianis.

Gică Hagi a jucat 34 de minute într-o garnitură în care a avut coechipieri nume ca Luis Figo, Roberto Carlos. Robert Pires și Roy Makaay. Românul și-a demonstrat clasa la câteva acțiuni, fiind elogiat de jurnaliștii scoțieni.

Gică Hagi s-a întors în România și la echipa pe care o patronează și antrenează, Farul Constanța. Echipa dobrogeană urmează să joace în etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1 contra celor de la Voluntari. Partida va avea loc, sâmbătă, 2 aprilie, de la ora 17.30, pe terenul grupării ilfovene. Hagi a declarat că vrea să ajungă în cupele europene cu echipa sa.

„După această pauză competițională încercăm să strângem rândurile. Încercăm să câștigăm meciul din deplasare, la o echipă care a făcut un campionat foarte bun. Cred că cu ei, ultima oară acasă, am jucat foarte bine. Nu la fel de bine am jucat în deplasare, când am luat bătaie.

Este o perioadă în care trebuie să producem rezultate, dacă vrem să ne gândim la o participare în Europa. În cele două deplasări, la Voluntari și Pitești, și acasă cu Craiova. Când zic rezultate bune, zic să câștigăm meciurile pentru a aspira la mai mult. Sper ca și jucătorii să înțeleagă acest lucru și să vobim la finalul celor trei jocuri că am jucat bine și am adus multe puncte”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari.