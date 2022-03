Ianis Hagi, ofertat chiar și când e accidentat. Mijlocașul român de la Rangers a fost obligat să ia o pauză forțată, din cauza accidentării grave suferită la genunchiul drept, în ianuarie. Internaționalul român se află în plină perioadă de recuperare și va absenta de pe teren cel puțin șase luni. În ciuda problemelor medicale, Ianis Hagi a rămas în vizorul unei mari formații europene care și l-ar dori din vară.

Ianis Hagi, ofertat chiar și când e accidentat. Mijlocașul de 23 de ani de la Rangers este nevoit să stea „pe bară” după accidentarea gravă suferită în ianuarie, într-o partidă din Cupa Scoției. Operat la genunchi, românul va absenta cel puțin 6 luni de pe gazon.

Ianis Hagi s-a obișnuit cu accidentarea suferită la începutul anului și abia așteaptă să revină sezonul viitor pe teren la Rangers. El a declarat că este într-o stare bună și muncește pentru a reveni pe teren.

Ianis Hagi a ratat și convocarea pentru meciurile amicale ale naționalei cu Grecia și Israel. El a transmis un mesaj colegilor săi, dar și noului staff al tricolorilor condus de Edi Iordănescu.

Ianis Hagi a rămas o „țintă” pentru turcii de la Galatasaray, oarecum surprinzător, dată fiind situația sa medicală. Echipa din orașul unde Gică Hagi este o legendă l-a mai curtat pe fiul „Regelui” și anul trecut. Gruparea Cim Bom a oferit doar 7 milioane de euro, în timp ce Rangers dorea 17 milioane de euro. Apoi, au existat informații despre un posibil schimb Ianis Hagi – Alex Cicâldău, unul dintre românii de la Galata, dar nici acest lucru nu s-a concretizat.

Acum, Ianis Hagi este pomenit din nou de presa turcă drept jucătorul pe care Galatasaray și-l dorește, începând dn vară. Și asta, chiar în condițiile în care antrenorul echipei nu mai este „Împăratul” Fatih Terim, cel care l-a pregătit și pe Gică Hagi în anii de glorie ai acestuia de la clubul din zona de lux de pe malul Cornului de Aur.

Alături de Ianis Hagi, Galatasaray îi mai are în vizor, printre alții, pe James Rodriguez, fostul jucător al lui Real Madrid și Everton, dar și pe Mohamed Elneny, trecut pe la Arsenal Londra, scrie digisport.ro. Fiul „Regelui” a declarat, anul trecut, că își dorește să ajungă să joace la clubul din orașul în care s-a născut și crescut.

„Îmi doresc, într-adevăr (n.r. – să joace la Galatasaray). E un club pe care îl iubesc. Am crescut cu el, acolo m-am născut. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar sunt atașat de acest club.

Din păcate, nu (n.r.- nu a învățat limba turcă). Aveam trei ani când am plecat de acolo, apoi am mai fost un an când a fost tata antrenor, dar nu am prins prea multe cuvinte”, a declarat Ianis Hagi, la Digi Sport, anul trecut.