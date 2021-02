Gică Hagi dă lovitura carierei. Pleacă în Franța, ce au scris jurnaliștii străini

Cum dă Gică Hagi lovitura în careră. Presa din Franța a titrat despre negocierile pe care acesta le are pentru a prelua o echipă de tot. De altfel, jurnaliștii francezi de la Le 10 Sport au notat despre interesul echipei Olympique Marseille pentry Gică Hagi.

Presa din Franța a notat:

„Fost jucător la Barcelona și Real Madrid, Hagi este o legendă în România, dar cariera sa de antrenor nu este nici pe departe egală cu cea de fotbalist. Totuși, el are avantajul că este liber de contract după plecarea de la Viitorul și are pretenții salariale foarte diferite față de ceilalți antrenor cu care OM a negociat”, a mai notat sursa citată. De altfel, un alt nume care se află pe lista celor de la Marseille este și Claude Puel, fost antrenor al lui Lyon.

Gică Hagi a împlinit pe data de 5 februarie 2021 vârsta de 56 de ani. De asemenea, fiul său, Ianis Hagi, în vârstă de 22 de ani are mare succes în cariera sa fotbalistică. El activează la echipa Rangers.

De altfel, fiul lui Gică Hagi a mărturisit că vizita pe care i-au făcut-o părinții săi de sărbători a fost cea care l-a ajutat să-și îmbunătățească jocul.

„Părinții mei mă vizitează de fiecare dată când au posibilitatea. Mă ajută, cu siguranță. Am fost norocos să-i am alături de Crăciun și de Revelion. Am fost foarte fericit! După Anul Nou, s-au întors în România, pentru a-și relua activitățile.

Se vede și în evoluțiile mele de pe teren că vizita lor m-a ajutat enorm. Mă bucur mai mult de fotbal acum. E foarte frumos să îi am pe cei dragi lângă mine, am cu cine discuta”, a declarat Ianis, conform publicației The Scottish Sun.