Gheorghe Turda, amintiri despre soția-balerină, care a murit din cauza radiațiilor de la Hiroshima: ”Altă doamnă Turda nu va mai fi!”. Ce a făcut cu hainele ei EXCLUSIV

Solistul Gheorghe Turda a adorat-o pe Elisabeta, fostă balerină, care i-a fost soție timp de 37 de ani. În urmă cu 15 ani, femeia iubită a pierdut lupta cu o boală nemiloasă. Gheorghe Turda ne-a vorbit cu emoție, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre sfârșitul ei tragic, despre diagnosticul crunt, primit în Japonia, cel mai probabil, din cauza radiațiilor de la Hiroshima, și pentru care nu a mai fost leac. Susține cu tărie că altă dragoste nu mai are loc în inima lui.

Elisabeta, soția lui Gheorghe Turda, s-a îmbolnăvit brusc, în timpul unui turneu, efectuat în Japonia, după ce au vizitat Hiroshima, locul unde fusese detonată bomba atomică, în 1945. Solistul își amintește, ca ieri, toate detaliile privind debutul bolii, care avea să îi aducă artistei sfârșitul, după 22 de ani de tratament:

Medicii japonezi i-au spus ce va urma, în urma acestor radiații, care încă mai persistă, la Hiroshima, dar și care vor fi etapele prin care va trece. Și cum au spus, exact așa s-a întâmplat, ei văzuseră mii de cazuri. Ne-am întors în țară cu avionul, apoi a fost sub observația medicilor români.

Solistul de muzică populară Gheorghe Turda ne-a povestit și cum păstrează vie memoria femeii pe care a adorat-o:

Artistul ne-a spus și ce a făcut cu hainele Elisabetei, după decesul acesteia:

Solistul a bifat două relații, pe perioada văduviei, însă nu a dorit să se însoare cu nicio femeie alături de care a mai locuit:

”Acum sunt singur, am niște doamne prietene de suflet, dar, atât. Nu am o iubită. Am avut, după decesul soției, două relații, care nu s-au sfârșit prea bine. Prea geloase, pentru genul meu, mă verificau în telefon, ca să vadă cine m-a sunat, mi-au stricat prieteniile vechi. Soția mea nu era așa.

În inima mea nu mai este loc pentru o altă mare dragoste și nu va mai fi o altă doamnă Turda, nu vreau să mă recăsătoresc”, ni s-a mai confesat Gheorghe Turda, exclusiv pentru Playtech Știri.