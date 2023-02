Gheorghe Turda, dezvăluiri surprinzătoare despre fosta iubită Elena Merișoreanu, care l-a părăsit acum 55 de ani: ”A cântat gratis la nunta mea cu Betty balerina!”. Exclusiv

Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu, foști iubiți, în anii tinereții, se află într-un crunt război al declarațiilor pe seama motivului despărțirii. În timp ce Elena Merișoreanu a menționat că erau ca două pietre tari și că n-ar fi avut o căsnicie liniștită, Gheorghe Turda a dat de înțeles că ea ar fi avut mai mulți curtezani, în paralel. Gheorghe Turda regretă acum toată această confruntare și flutură steagul alb, al păcii: ”Elena, te-am iertat!”, ne-a declarat el, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

”Eu în secunda asta am iertat-o! Sunt un lord adevărat!”

Gheorghe Turda a dorit să clarifice unele aspecte, legate de povestea de dragoste cu Elena Merișoreanu, de acum 55 de ani, din anii studenției, înainte de a face pace cu solista pe care recunoaște că și-a dorit-o de soție:

”Caracterul ei de origine nu și-l dezminte! Eu m-am căsătorit cu un an înaintea ei, deci nu aveam cum să-i ofer verighetele înaintea soției mele Elisabeta (Balerina), iar la nunta noastră a participat și ea, la Hanul lui Manuc, Elena Merișoreanu a fost invitată și a cântat gratis la nunta mea. N-am cum să uit toate astea, am memorie de elefant, nici Florin Piersic nu mă întrece așa că tot ce a declarat ea în presă și colegilor despre mine sunt exagerări, minciuni și fabulații. Recomandări: ”Nu mai credeți tot ce auziți, dragi colegi artiști! Eu în secunda asta am iertat-o! Sunt un lord adevărat! Tatăl meu de la Săpânța mi-a dat sfatul părintesc: „Dragul tatii, să lași loc de bună ziua după tine, pe unde mergi cu cântecul!”, ne-a declarat Gheorghe Turda, exclusiv pentru Playtech Știri.

”Să nu se erijeze în atotștiutoarea, că le știe ea pe toate!”

Gheorghe Turda ne-a vorbit în termeni laudativi despre familia solistei de muzică populară Elena Merișoreanu. Și neagă faptul că vreodată ar fi primit vreun ajutor, pe plan profesional, din partea ei, așa cum s-a tot spus:

”Am fost coleg cu soțul ei col.(r) Croitoru Viorel, de altfel un om de caracter, nicidecum el sau ea să mă ajute în carieră, cum s-a spus. Eu îi respect familia și îi dau un sfat sincer: ”Să nu se erijeze în atotștiutoarea, că le știe ea pe toate! Așa că, Elena, te-am iertat! Să fii iubită și sănătoasă! Pentru că nu mai am timp să te iert!! Acum îmi pregătesc aniversarea zilei de naștere, cu spectacolul din 5 martie, de la Sala Radio, și am foartă multă treabă! M-am gândit și am hotărât! Mai bine iert!”.

Ce acuze și-au adus public, după ce s-au iubit cu patos acum 55 de ani. Cum a început războiul declarațiilor

Gheorghe Turda ne dezvăluia, în urmă cu două săptămâni, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că a adorat-o pe Elena Merișoreanu, secret ținut ascuns preț de 55 de ani:

„Îmi plăcea mult de tot de ea, era femeia perfectă, din toate punctele de vedere, avea un păr superb, era ardeleancă, mă cucerise. Eu eram pe atunci student la Cluj, la Conservator, eram colegi la Rapsodia Română, ce amintiri frumoase avem din turneele din țară! A fost însă o iubire curată. Nu mi-am permis să îi cer ceva”.

A doua zi, Elena Merișoreanu explica de ce nu au rămas împreună:

„El este un coleg bun. Când a venit la ansamblu era frumușel foc și curtat de foarte multe fete. Am fost prieteni așa că noi eram colegi acolo, dar nu cred că dacă m-aș fi căsătorit cu el făceam casă. Doi ardeleni, două pietre tari, eu nu cred că făceau treabă”, declara ea pentru wowbiz.ro.

Nemulțumit însă de gestul fostei iubite, Gheorghe Turda i-a dat o replică tăioasă: