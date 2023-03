Gheorghe Hagi, personaj principal într-un material amplu realizat de BBC. Cine a fost idolul lui, de ce a refuzat ofertele din Anglia și care este planul lui Ianis

Gheorghe Hagi se află pe primul loc în SuperLiga României cu Farul și performanțele lui sunt apreciate peste hotare. Jurnaliștii de la BBC au făcut un drum până la noi în țară și i-au luat un interviu fostului număr zece al echipei naționale de unde au aflat care sunt planurile lui, dar și de ce a refuzat oferta celebrului Kevin Keegan, unul dintre idolii copilăriei.

Gheorghe Hagi este din nou implicat în lupta pentru titlul din România, după ce în anul 2017 a câștigat trofeul cu Viitorul Constanța. Fostul internațional a terminat sezonul regular cu Farul Constanța pe primul loc și mare are de disputat „zece finale”. Performanțele lui au ecou și peste hotare, iar jurnaliștii de la BBC au venit în România și i-au dedicat un material foarte amplu.

Au amintit că a fost numit „Maradona din Carpați”, dar și că legendarul Pele l-a trecut pe o listă cu cei mai buni 125 de jucători din istoria fotbalului. Jurnaliștii au lăudat eforturile lui Hagi cu academia pe care a pornit-o de la zero și au amintit că autoritățile din Constanța vor să construiască în oraș un stadion de o sută de milioane de euro.

Gheorghe Hagi are o carieră impresionantă și este singurul fotbalist român care a jucat la Real Madrid și FC Barcelona. A avut oferte și din Anglia, de la Tottenham și Newcastle, dar le-a refuzat. Chiar idolul lui, Kevin Keegan, l-a căutat înainte să semneze contractul cu echipa catalană.

„L-am iubit pe Kevin Keegan în copilărie – a fost unul dintre idolii mei – aşa că mi-ar fi plăcut să joc sub conducerea lui la Newcastle. Dar când Cruyff te sună personal şi îţi cere să mergi cu el la Barcelona, e greu să rezişti. A spus că sunt numărul lui favorit 10. Apoi am optat pentru Galatasaray. Ei au vrut să construiască o echipă care să obţină succesul continental. De asemenea, au fost mai aproape de România, iar mereu am avut ideea de a mă întoarce acasă după fotbal”, a mai spus Hagi.