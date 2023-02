Ianis Hagi, mesaj pentru tatăl său, după revenirea pe terenul de fotbal. „Îmi doresc să fiu antrenor”

Gheorghe Hagi are viitorul asigurat la Farul Constanța. Ianis Hagi a acordat un interviu în care a dezvăluit că vrea să antreneze, după ce va termina cariera de jucător. Fiul fostul căpitan al naționalei României a început deja să studieze, ca să fie pregătit și pentru următoarea profesie.

Ianis Hagi are 24 de ani și mulți ani în față în care va trebui să-și arate talentul și valoarea pe terenul de fotbal, ca jucător. Fotbalistul lui Glasgow Rangers și-a făcut însă deja un plan și știe ce va face după ce va termina această carieră. Și de această dată va merge pe drumul deschis de tatăl său și vrea să devină antrenor.

„Este ceva cu care am crescut, tatăl meu fiind manager de multă vreme… am studiat diferite cărți şi am urmărit diferite seriale pe Netflix despre antrenorat. Nu doar fotbal, ci și despre a fi antrenor în diferite sporturi. Am încercat să înțeleg jocul dintr-un alt unghi. Eu, pe viitor, îmi doresc să fiu antrenor”, a declarat Ianis Hagi pentru Sunday Mail.