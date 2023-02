Gheorghe Hagi, acuzat că a dictat selecția la echipa națională, în perioada în care era fotbalist. „Este un regret foarte mare”

Acuzații grave la adresa lui Gheorghe Hagi. Dănuț Lupu este convins că fostul lui coleg de la Brescia avea o putere foarte mare asupra selecționerului și că din cauza lui nu a jucat mai multe meciuri la echipa națională a României.

Gheorghe Hagi a fost atacat de mai multe ori în ultimele zile. Dănuț Lupu a pus sub semnul întrebării cei patru ani pe care fostul său coleg de la echipa națională și de la Brescia i-a jucat în Spania și i-a transmis că la Real Madrid și FC Barcelona a fost doar un „jucător de lot”. După ce Gică Popescu, Florin Prunea și Miodrag Belodedici l-au apărat pe Hagi, Dănuț Lupu și-a continua ofensiva și i-a reproșat că i-a blocat drumul la echipa națională.

„Eu nu am făcut niciodată un lucru în care să nu joc cu Hagi. Să înţeleg că el a făcut-o de nu am mai fost chemat la echipa naţională? E un regret foarte mare, că am doar 14 selecţii la echipa naţională. De ce nu eram chemat? Normal că e vorba şi de Hagi. Eu, până acum 3 ani, am avut răutăţi faţă de el”, a declarat Dănuț Lupu.