Gheorghe Hagi îi somează pe șefii fotbalului românesc să-i dea banii înapoi. De ce s-a supărat ”Regele”

Gheorghe Hagi, scandal după meciul de la Clinceni. Regele a făcut o cerere inedită în mijlocul sezonului. Motivul pentru care a luat atitudine.

Viitorul a câștigat cu 3-2 meciul jucat pe terenul Clinceniului. Echipa lui Hagi a deschis scorul, prin Ganea (19), apoi Cebotaru și Șut au întors scorul, în minutele 44 și 56. Ultimul cuvânt l-a avut, însă, Viitorul, prin Iancu (74, penalty) și Rivaldinho (78) aducând victoria pentru trupa constănțeană.

După reușita echipei Academia Clinceni din etapa a II-a a play-out-ului Ligii I, Hagi și-a expus supărarea în privința sistemului competițional al Ligii I. ”Regele” își dorește un sistem competițional cu 18 echipe și fără înjumătățirea punctelor.

„Noi am dominat prima repriză, am controlat jocul, am avut 1-0, după aceea am luat acel gol la sfârşit, pe fondul unei relaxări. E foarte bine că am marcat trei goluri şi ne ducem acasă cu trei puncte. E un nou campionat din păcate, noi ştim doar că ni s-au luat 20 de puncte, atâta ştiu. Şi nu am intrat în play off din cauza unui punct. Şi imediat am pierdut 20 de puncte”, a spus Hagi după meci.