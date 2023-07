Gheorghe Hagi a lămurit cel mai straniu moment din meciul Farul – Urartu. „Trebuia să tac”. De ce s-a enervat „Regele”

Farul Constanța s-a impus cu 3-2 în meciul cu Urartu, din prima manșă a primul tur preliminar din Europa Conference League. Partida a avut parte de un moment straniu. Oaspeții au luat conducerea a doua oară, după o lovitură liberă pe care Ivan Zotko a transformat-o, ajutat de faptul că portarul Aioani nu a avut zid. Gheorghe Hagi a lămurit „misterul”.

Farul Constanța a suferit foarte tare pe teren propriu, în prima manșă din duelul din turul doi preliminar, în confruntarea cu Urartu, campioana Armeniei. Oaspeții au condus de două ori, dar echipa lui Gheorghe Hagi a reușit să egaleze de fiecare dată, iar Ionuț Larie a marcat în prelungiri golul victoriei. Returul va fi însă foarte dificil.

„Suntem o echipă imprevizibilă, care vrea să joace fotbal. Ofensiv, am făcut lucrurile foarte bine. Defensiv, am suferit, în special în prima repriză. Puteam să marcăm mai multe goluri, dar asta e. Am întors rezultatul, a venit bine această victorie, pentru că a readus acel spirit în vestiar.

Urmează un meci greu la ei, dar mergem să facem un meci mare. Noi, la Farul, învățăm, nu suntem o echipă obișnuită să câștige an de an, dar creștem. Jucăm din trei în trei zile, ceva atipic pentru noi, deci nu e ușor. Încercăm să facem față de ambele fronturi. Vedem că în Europa e mult mai greu”, a declarat Gheorghe Hagi.