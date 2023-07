Farul, victorie în ultimul minut, Sepsi, succes categoric, CFR Cluj a tremurat pentru un egal. Nouă goluri în cele trei meciuri, Gheorghe Hagi a fost „un car de nervi” – FOTO & VIDEO

Sepsi a fost echipa care a deschis ziua din turul doi preliminar din Europa Conference League și a înfruntat CSKA Sofia în deplasare. Echipa lui Liviu Ciobotariu a avut inițiativa și a ratat mai multe ocazii, dar golurile au fost marcate în repriza secundă. Păun și Varga au reușit să înscrie și formația noastră s-a impus cu 2-0 și nu mai are emoții privind calificarea.

CFR Cluj a început mai bine partida de pe teren propriu cu Adana Demirspor și a deschis scorul prin Jefte. Finalul partidei a aparținut echipei vizitatoare și Stambouli, fost jucător la Tottenham și PSG, a reușit marcheze. Partida s-a terminat la egalitate: 1-1.

Partidă cu cinci goluri la Constanța, în meciul în care Farul a înfruntat Urartu. Oaspeții au condus de două ori, iar echipa lui Gheorghe Hagi a reușit să revină, după golurile marcate de Tudor Băluță și Adrian Mazilu. Golul victoriei a fost reușit de Ionuț Larie în minutul 90+5 și campioana României s-a impus cu 3-2.

În prima partidă a unei echipe din România în turul doi preliminar al Europa Conference League, FCSB s-a impus la Sofia, în urma golului marcat de Florinel Coman.

Min 90+7. Final de meci. CFR Cluj a terminat la egalitate partida cu Adana Demirspor.

Min 78. GOL Adana! Defensiva echipei CFR Cluj se bâlbâie și balonul ajunge la Benjamin Stambouli și jucătorul francez a reușit să egaleze. Pasa decisivă a fost semnată de Ndiaye.

Min 49. Ocazie Adana! Akintola trece de Manea și centrează, balonul ajunge la Akbaba, care șutează, însă portarul Sava respinge în lateral.

Min 46. A început repriza secundă.

Min 45+3. Final de repriză.

Min 22. CFR Cluj a dominat jumătatea primei reprize și a construit mai multe acțiuni. Avounou trimite în interiorul careului, Ajeti trimite cu capul, dar balonul ajunge în brațele lui Karacic.

Min 6. GOOOOOL CFR Cluj!!!! Cvek trimite balonul în careu și balonul este deviat de Birligea și apoi de Jefte Betancor, iar balonul ajunge în plasa porții. Atacantul spaniol este cel creditat cu golul. Faza a fost superbă.

Min 5. Ocazie Adana! Belhanda primește balonul la marginea careului și șutează puternic, printre fundași, dar portarul Sava respinge.

Min 1. A început partida.

CFR Cluj – Adana Demirspor, echipe de start

Echipa de start CFR Cluj: Sava – Kresic, Ajeti, Morgan – Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora – Bîrligea, Jefte Betancor

Rezerve: Bălgrădean, Hindrich, Krasniqi, Filip, Deac, Yeboah, Otele, Mogoș, Țîru, Lucaci, Fica

Antrenor: Andrea Mandorlini

Adana Demirspor: Karacic – Svensson, Manev, Guler, Rodrigues – Stambouli, Akbaba – Yusuf San, Belhanda, Akintola – Ndiaye

Rezerve: Ozbir, Cokcali, Dursun, Gravillon, Aydogan, Burak, Gulbrandsen, Tokoz, Nani, Erdogan

Antrenor: Patrick Kluivert

Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”

Arbitru: Elchin Masiyev (Azerbaijan)

Min 90+5. GOOOOOL Farul!!!!! Ionuț Larie șutează în forță pe jos de la marginea careului și îl aduce echipa în avantaj.

Min 90+3, Alibec scapă singur spre poartă, dar se complică și își închide unghiul și nu este periculos.

Min 83. Ocazie Farul! Adrian Mazilu șutează din colțul careului, dar balonul se duce puțin peste poartă! Ce ocazie a avut puștiul descoperit de Gheorghe Hagi.

Min 55. Nedelcu trimite cu capul puțin pe lângă poarta adversă, ocazie bună pentru Farul.

Min 46. A început repriza secundă.

Min 45+5 Final de repriză. Patru goluri în primele 45 de minute.

Min 45+3. GOOOOOOL Farul!!!! Adrian Mazilu intră furtunos pe partea dreapta, driblează doi adversari, își pune mingea pe piciorul stâng și marchează spectaculos. Ce execuție are jucătorul pe care Farul l-a vândut la Brighton cu trei milioane de euro. Jucătorul a rămas la Farul până în iarnă, împrumutat de formația din Anglia.

Min 38. Gol marcat de Urartu, după gafa lui Aioani. Zotko execută o lovitură directă de la 30 de metri, portarul român nu își pune zid și este învins. Moment uluitor.

Min 30. Gheorghe Hagi este nervos și trimite mingea într-un panou publicitar. Arbitrul îi arată cartonașul galben.

Min 27. GOOOL Farul!!! Echipa lui Gheorghe Hagi depășește momentul dificil și egalează prin golul semnat de Tudor Băluță. Mijlocașul a preluat elegant cu călcâiul, a trecut de un adversar apoi a șutat cu piciorul stâng, de la 20 de metri. Execuția nu este grozavă, dar portarul greșește și scapă balonul în plasă.

Min 24. Gol marcat de echipa vizitatoare, rusul Artem Maksimenko își trece numele pe lista marcatorilor.

Min 13. Gheorghe Hagi își împinge echipa în ofensivă și Farul a ratat încă o ocazie. David Kiki șutează din afara careului, dar balonul este prins de portarul formației vizitatoare.

Min 7. Ocazie Farul Constanța! Echipa lui Gheorghe Hagi începe în ofensivă, Grameni trimite în careu, dar balonul trimis cu capul de Dragoș Nedelcu trece puțin pe lângă poartă!

Min 1. A început meciul.

Farul – Urartu, echipele de start:

Echipa de start a Farului: Aioani – Kiki, Larie, M. Popescu, Borza – T. Băluță, Nedelcu, Grameni – Ad. Mazilu, Alibec, Benchaib

Rezerve: Buzbuchi – Queiros, Vînă, Rivaldinho, Santos, Vianna, Artean, Boli, Sîrbu, Sali, N. Popescu, L. Banu

Antrenor: Gheorghe Hagi

Urartu: Melikhov – Tsymbaliuk, Piloyan, Zotko – Antwi, Salou, Marcos Junior, Margaryan – Mogilevets – Maksimenko, Grigoryan

Rezerve: Umreyan, Abakumov – Ghazaryan, Aghasaryan, Melkonyan, Barry, Mirzoyan, Ozbiliz, Stojanovic, Zdhikuua, Polyakov

Antrenor: Dmitry Gunko

Stadion: Central, Ovidiu

Arbitru: Martin Dohal / Asistenți: Adam Jekkel și Frantisek Ferenc (toți din Slovacia)

Min 90+3. Final de meci, Sepsi s-a impus cu 2-0 și este favorită la calificare

Min 80. GOOOOOL Sepsi!!!!! Portarul lui CSKA face o preluare greșită în afara careului, Rondo preia balonul și îi pasează lui Varga, care trimite balonul în poarta goală, de la 20 de metri.

Min 68. GOOOOOOL Sepsi!!! Faza a pornit după o aruncare de la margine. Primul a ratat Varga și Nicolae Păun a reușit să trimită mingea în plasă. Un gol meritat, ținând cont de ocaziile pe care le-a avut echipa din România.

Min 46. A început repriza a doua.

Min 45+2. Final de repriză, tabela arată 0-0.

Min 41. Ocazie mare pentru Sepsi! Ștefănescu primește mingea în careu și este singur cu portarul, dar Busatto parează excelent! Putea să fie 1-0 pentru echipa lui Liviu Ciobotariu, dacă jucătorul ar fi fost mai atent.

Min 35. Ocazie pentru Sepsi! În urma unui corner, Bălașa trimite mingea pe lângă bară, cu capul. Echipa noastră este tot mai curajoasă.

Min 29. Ocazie pentru Sepsi! Matei scapă spre poartă, intră în careu, dar este blocat pentru că a întârziat și nu a șutat.

Min 17. Ocazie pentru Sepsi! Ștefănescu depășește un adversar, la marginea careului, și îi pasează lui Safranko, dar un fundaș intervine excelent. Este un meci complicat pentru echipa lui Liviu Ciobotariu.

Min 6. Heintz execută o lovitură liberă de la 20 de metri, din poziție ideală, dar șutează slab, în zid.

Min 1. A început partida de la Sofia. Sunt aproape 12.000 de spectatori.

UPDATE 19.30 – CSKA Sofia – Sepsi. Echipele de start:

CSKA Sofia: Busatto – Mahmutovic, Koch, Cordoba – Turitsov, Carreaza, Lindseth, Vion – Heintz – Phaeton, Nazon

Rezerve: Orlinov, Evtimov – Sanyang, H. Petrov, Shopov, Shaghoyan, Chorbadzhiyski, Donchev, Antonov, Papazov, Estrada

Antrenor: Sasha Ilic

Sepsi: Niczuly – Aganovic, D. Ciobotariu, M. Bălașa, Dumitrescu – Alimi, N. Păun – M. Ștefănescu, C. Matei, I. Gheorghe – Safranko

Rezerve: D. Moldovan, Gedo – Damașcan, Oroian, Francisco Junior, Oteliță, A. Nistor, Kallaku, Ninaj, R. Varga, Rondon

Antrenor: Liviu Ciobotariu

Stadion: „Balgarska Armia” (Sofia)

România are patru echipe în turul doi preliminar din Europa Conference League. FCSB a câștigat la Sofia cu 1-0, duelul cu CSKA 1948, și a luat o opțiune serioasă pentru calificare în urma golului marcat de Florinel Coman. Succesul la limită nu l-a încântat pe Gigi Becali. Patronul FCSB a intrat în direct la televiziune și și-a certat crunt jucătorii.

Și Sepsi își începe aventura europeană tot la Sofia, în fața unui stadion ostil. Fanii lui CSKA Sofia au cumpărat toate bilete și se știe despre el că sunt destul de agresivi. Acum cu zece ani, au intrat pe stadion și au săpat în mijlocul terenului un mormânt, iar pe piatra funerară au scris numele firmei care controla clubul. Ceva asemănător au făcut în România și cei de la CSA Steaua, care s-au dus la stadion cu coșciug și o cruce pe care au scris FCSB.

CSKA Sofia – Sepsi, echipe probabile:

CSKA Sofia: 1. Busatto – 4. Koch, 22. Mahmutovic, 19. Turitsov – 6. H. Petrov – 3. Sanyang, 21. Youga, 7. Lindseth, 26. Carreazo – 14. Heintz, 11. Phaeton

Rezerve: 25. Evtimov, 8. Shopov, 10. Shaghoyan, 13. B. Cordoba, 15. Vion, 16. Chorbadzhiyski, 20. Donchev, 23. I. Antonov, 24. Papazov

Absent: D. Asprilla (suspendat)

Antrenor: Sasha Ilic

Sepsi: 33. Niczuly – 25. Oteliţă, 44. Bălaşa, 13. D. Ciobotariu, 20. A. Dumitrescu – 6. N. Păun, 10. C. Matei, 21. Alimi – 11. M. Ştefănescu, 9. Damaşcan, 18. Safranko

Rezerve: 1. D. Moldovan, 8. I. Gheorghe, 17. Oroian, 22. F. Junior, 59. Kallaku, 77. Aganovic, 82. Ninaj, 97. R. Varga, 99. Rondon

Antrenor: Liviu Ciobotariu

Absent: Rodriguez (accidentat)

Stadion: „Balgarska Armia”

Arbitru: Jochem Kamphuis (Olanda)

CFR Cluj va înfrunta echipa turcă Adana Demirspor, în primul meci european din acest sezon. Ardelenii nu-i vor putea folosi pe Matija Boben (29 de ani) și Rangelo Janga (30 de ani), dar nici pe Yevhen Konoplyanka, jucătorul din Ucraina nefiind pe lista UEFA. Andrea Mandorlini a lăudat adversarul, dar nu a avut un discurs temător ca fostul antrenor, Dan Petrescu.

„Adversarii încă nu au jucat meciuri oficiale, aşa că e puţin dificil, dar am văzut câteva amicale. Noi am avut meciuri oficiale, deci ei au avut şansa să afle mai multe informaţii despre noi. Adana este o echipă care a jucat bine sezonul trecut, are un antrenor italian pe care îl ştiu.

E un club cu un buget important, aş putea spune chiar că e unul dintre cele mai importante cluburi din Turcia. Au adus 4-5 jucători buni de nivel ridicat. Iar aceste lucruri spun totul despre dificultatea partidei de mâine. Noi însă suntem pregătiţi pentru acest meci şi vom da totul până la final. Trebuie să avem curaj şi să credem în şansa noastră”, a spus tehnicianul italian.