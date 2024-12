Geta, sora lui Culiță Sterp, a născut: „Viața începe să se schimbe”

Geta Sterp, sora lui Culiță Sterp, a adus pe lume primul ei copil, în această dimineață, după un travaliu de 27 de ore. Tânăra mămică a recunoscut că plutește în jurul ei o fericire copleșitoare.

Geta, sora lui Culiță Sterp, a născut

Așadar, Culiță Sterp a devenit unchi, după ce sora sa, Geta, a adus pe lume primul ei copil. Geta Sterp și Sebi, soțul ei, au parte de cele mai frumoase sărbători din viața lor, după ce li s-a născut primul copil. Vestea nu a fost dată de cei doi părinți, ci de moașa, femeia care i-a oferit asistență pe tot parcursul nașterii Getuței.

Geta Sterp și-a dorit să nască în apă, deoarece această metodă este cunoscută pentru capacitatea sa de a reduce durerea în timpul travaliului și al nașterii. Apa caldă funcționează ca un analgezic natural, astfel musculatura se relaxează și permite o mai bună circulație a sângelui, iar durerea este mai ușor de suportat. Citește și Daniela și Culiță Sterp au aflat ce sex va avea viitorul lor copil. Artistul, în culmea fericirii

27 de ore de travaliu

Chiar dacă a depășit termenul, ajungând la 41 de săptămâni de sarcină, sora lui Culiță Sterp și-a dorit să nască natural. Pe tot parcursul travaliului și al nașterii, Sebi, soțul ei, i-a fost alături. Ei bine, după mai bine de 27 de ore de travaliu, tânăra a adus pe lume primul său copil.

„Și uite așa, viața începe să se schimbe instantaneu. Plutește în jurul meu o fericire copleșitoare”, este mesajul postat de cea care i-a oferit asistență Getei pe tot parcursul nașterii. Citește și După nunta secretă, Culiță Sterp a făcut marele anunț. Milan va avea o surioară sau un frățior?

Imediat, a venit și mesajul tinerei mămici. „După 27 de ore de travaliu, mare parte petrecute în apă, am desăvârșit minunea de 4.560 g cu perineul intact, datorită celor mai minunați oameni. Am avut parte de clamparea și secționarea tardivă a cordonului ombilical, de skin to skin și de ORA MAGICĂ, în care ne-am bucurat de minunea noastră! Nu pot exprima în cuvinte sentimentul de a fi MAMĂ! ?

Vă mulțumesc pentru sutele sau poate miile de mesaje! Sunteți deosebiți cu toții! ?

Abia aștept să vă povestesc mai multe!?”, a scris Geta Sterp, pe Instagram.