Gestul emoționant al socrilor lui Mihai Albu când au aflat că are cancer. Cum au reacționat părinții Iuliei Albu

Mihai Albu trece printr-o perioadă dificilă. A suferit o intervenție chirurgicală săptămânile trecute, iar ulterior, medicii au descoperit că suferă de cancer. Familia a fost și încă este alături de el, atât fosta lui soție, Iulia Albu, dar și părinții acesteia.

Mihai Albu a trecut printr-o intervenție chirurgicală foarte dificilă săptămâni trecute, de prostatectomie și de extirpare a ganglionilor limfatici din jurul glandei. Ulterior, medicii au descoperit că suferă de o formă de cancer agresivă.

Designerul de pantofi a păstrat mereu o relație apropiată cu fanii lui și cel care îl urmăresc. Chiar el a povestit prin ce trece pe rețelele de socializare. Anunțul a fost făcut pe data de 9 mai.

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată”, a anunțat Mihai Albu pe pagina sa de Facebook.