Gestul de lăudat al Emmei Răducanu după finala unui meci. Ce a făcut la Wimbledon

Rezultatele Emmei Răducanu au făcut furori la Wimbledon. Tânăra de 18 ani, pe jumătate româncă, a devenit noul star al tenisului britanic. Ea joacă luni, în optimile de finală, cu australianca Ajla Tomljanovic, numărul 75 mondial.

Performanțele Emmei Răducanu la Wimbledon i-au entuziasmat pe toți fanii tenisului. Apărută, practic, de nicăieri, Răducanu a devenit, într-o singură săptămână, noua vedetă a circuitului mondial. De asemenea, ea este singurul sportiv britanic rămas în competiția de pe iarba londoneză, atât la feminin, cât și la masculin. Răducanu era tată român, mamă chinezoaică și trăiește în Anglia de la vârsta de 2 ani. Era clasată pe locul 338 WTA înainte de începerea competiției. Acum, după 3 victorii consecutive, ea a ajuns în Top 150 și are șanse să urce și mai mult.

Emma Răducanu abia a dat examenul de bacalaureat. Dar rezultatele de la Wimbledon au dat peste cap orice predicții. Inclusiv pe cele ale părinților ei. La finalul meciului câștigat contra Soranei Cîrstea, Răducanu a mărturisit că părinții au întrebat-o, înaintea startului competiției, dacă nu cumva își ia prea multe haine la ea.

Dincolo de jocul ei impresionant, atitudinea Emmei Răducanu a fost, la fel, ținta laudelor venite de la un fost mare jucător. Americanul James Blake, ex- număr 4 mondial, în 2006, a remarcat un gest pe care nu mulți jucători îl fac la finalul meciului. Blake a fost impresionat de faptul că tânăra de doar 18 ani și-a adunat gunoiul singură, la sfârșitul unei partide. Sportivii consumă diferite băuturi hidratante ori fructe în timpul meciurilor, resturile rămânând, de regulă, în grija organizatorilor.

Luni, Emma Răducanu va avea de trecut un alt test. Ea o întâlnește în optimi pe australianca Ajla Tomljanovic, numărul 75 mondial. Emma a devenit, oricum, cea mai tânără jucătoare britanică care a ajuns în optimi, la Wimbledon, de la începutul Erei Open, în 1968. Pentru performanța de până acum, ea și-a asigurat un cec în valoare de 181.000 de lire sterline, de aproape 5 ori mai mult decât câștigase până acum în toata cariera.

