Georgina Rodriguez, replică dură după ce Cristiano Ronaldo și Portugalia au spus „adio” Cupei Mondiale. „Nu îl poate subestima pe cel mai bun jucător al lumii” – FOTO

Georgina Rodriguez a răbufnit după ce Portugalia a fost eliminată din sferturile Campionatului Mondial de Fotbal. Frumoasa brunetă a scris un mesaj în care l-a criticat pe selecționerul naționalei lusitane dovedind încă o dată că între Fernando Santos și vedeta echipei au fost mari probleme pe durata acestui turneu final.

Portugalia a pierdut cu 1-0 duelul cu Maroc și a fost eliminată de la Campionatul Mondial de Fotbal. Cristiano Ronaldo a fost titular în partidele din grupă, dar din optimi și-a pierdut locul de titular. În duelul cu Elveția, câștigat de lusitani cu 6-1, absența lui Ronaldo, din formula de start, nu a fost o problemă.

În duelul din sferturi, jocul ofensiv nu a mers și selecționerul Santos și-a trimis vedeta pe teren în minutul 50. Ronaldo a creat două faze și a avut și situație de gol, dar poziția a fost dificilă și portarul a respins. Atacantul de 38 de ani a părăsit terenul plângând, iar Georgina Rodriguez nu a suportat să-și vadă logodnicul în lacrimi și a reacționat.

Nu îl poate subestima pe cel mai bun jucător al lumii, cea mai puternică armă a sa. Nu îi poți ține partea cuiva care nu merită. Viața ne dă lecții. Astăzi nu am pierdut, ci am învățat. Te admirăm”, a scris Georgina Rodriguez pe Instagram.

It hurts me to see Ronaldo like this man 💔 pic.twitter.com/MbRGnTcRO2

— WolfRMFC (@WolfRMFC) December 10, 2022