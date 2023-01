Georgiana Lobonţ, scandal de zile mari cu o altă cântăreaţă de la noi. S-au spus cuvinte grele: „Bomba bombelor, nu m-am gândit”

Georgiana Lobonț se află în centrul atenției, după ce soțul ei, Rareș Ciciovan, a mărturisit că urmează să divorțeze de solista de muzică de petrecere. În urmă cu câțiva ani, artista a mai fost implicată într-un scandal de proporții, cu fina ei, Vlăduța Lupău.

În urmă cu mai bine de trei ani, Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț au ajuns la cuțite! Cele două artiste, nașă și fină, dar și colege de breaslă, au făcut declarații tăioase una la adresa celeilalte. La vremea respectivă, Vlăduța o acuza pe Georgiana că i-a furat piesele, iar Georgiana, pe Vlăduța. Mărul discordiei l-ar fi constituit un colaj cu melodii pe care Vlăduța Lupău îl lansase la vremea respectivă.

Din cele mai bune prietene, cele două au ajuns să se dușmănească și nu-și mai vorbesc deloc. În plus, Vlăduța Lupău este nașa de botez a copiilor Georgianei, ceea ce a făcut ca situația să fie și mai complicată.

Georgiana Lobonț dezvăluia că fina sa, Vlăduța Lupău, avea două piese identice cu cele care se regăseau și în colajele ei. Supărată, Georgiana a acuzat-o pe Vlăduța că vrea să-i fure faima.

Pe de altă parte, Vlăduța Lupău s-a apărat, mărturisind că ea a pregătit acel colaj cu mult timp în urmă, nicidecum că a furat piese de la nașa sa, Georgiana Lobonț.

„Îmi pare rău de toată țigănia care se întâmplă. Eu am pregătit acest colaj în urmă cu câteva luni. Și dânsul are licențele la melodii. Și eu am contractele plătite, cumpărate. Eu am pregătit totul cu mult timp înainte. Nu ai cum să chemi elicopterele, fachirii decât cu mult timp înainte.

Eu din ce am văzut orchestrația, vioara nu erau puse. Mă atacă indirect întotdeauna. Cânt de la 4 ani și am fost băgată în scandaluri de un an de zile.

Dacă eu am avut niște piese pot să spun că alții au luat piese de la mine, dar nu atac pe nimeni. Dezamăgirile le avem fiecare, nu trebuie să le expunem public. Oamenii ăștia nu au avut tupeul sau buna creștere să mă sune în viața lor”, spunea Vlăduța Lupău.