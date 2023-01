Divorț șocant în showbizul românesc. Despărțirea a fost confirmată, totul e clar

Veste bombă în showbizul românesc. Una dintre cele mai cunoscute cupluri se destramă. Faimoasa interpretă de muzică populară și partenerul ei de viață vor depune actele de divorț. Soțul solistei a fost cel care a confirmat totul. Despre cine este vorba.

Clipe dificile pentru Georgiana Lobonț. Faimoasa cântăreață de muzică populară este în prag de divorț, după ce soțul ei a confirmat, în exclusivitate pentru Spynews, că mariajul celor doi ar fi luat sfârșit.

Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț, a confirmat separarea de frumoasa solistă, în urmă cu puțin timp. Bărbatul susține că relația lor s-ar fi schimbat în ultimii ani, iar acum „s-a terminat”.

Deși actele de divorț nu ar fi fost încă înaintate, soțul Georgianei Lobonț rămâne ferm în declarațiile sale, potrivit cărora cei doi nu mai formează un cuplu.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare.

Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu.”, a declarat soțul Georgianei Lobonț pentru sursa citată.