Ce propuneri indecente îi făcea Armin Nicoară nașei Georgiana Lobonț? Artista se pregătește acum să divorțeze de soțul ei

Georgiana Lobonț și actualul ei soț, Rareș Ciciovan, au acceptat să fie nașii cuplului Armin Nicoară și Claudia Puican. Cei doi soliști și-au unit destinele în vara lui 2022. Cele două cupluri se înțelegeau bine și chiar își permiteau anumite glumițe, unele chiar și cu tentă amoroasă.

Relația dintre Georgiana Lobonț și finul Armin Nicoară pare să fie pe o pantă abruptă, mai ales că solista de muzică populară se pregătește să divorțeze de tatăl copiilor ei, Rareș Ciciovan. După ce au devenit „rude”, se pare că celebrul saxofonist își permitea glume deplasate la adresa nașei Georgiana Lobonț.

La finalul lui 2022, Armin Nicoară a făcut câteva comentarii la adresa nașei, însă fanii nu fost încântați deloc de ce a putut să spună. Invitat într-un podcast, cântărețul a declarat că este atras de nașa lui. Mai mult de atât, acesta i-a făcut chiar și o propunere indecentă soțului acesteia. Mai exact, să facă schimb de partenere.

În plus, Armin a recunoscut că i-a spus nașei lui faptul că o consideră „porno”.

„Asta-i viața, alții fac și mai rele. Nașa Georgiana are o pornografie a ei aparte. Tot timpul îi spun. Are niște poze de-ale ei pe Instagram și tot timpul îi zic: „Bă nașă, aici ești porno rău!” Ea îmi mai spune: „Mai dă-te-n Doamne iartă-mă! Lasă-mă, nu-mi mai spune toate astea.” Georgiana, eu ți-o dau cotită, sper să îți dai seama”, a mai adăugat Nicoară, în aceeași emisiune.

Pe de altă parte, Georgiana Lobonț s-a arătat deranjată de comentariile făcute de finul său și a mărturisit că exagerează uneori.

„Armin este un băiat bun, dar în ultima perioadă exagerează. Acum că s-a căsătorit am așteptări mai mari de la el, atât eu cât și publicul probabil. Dar și de la Claudia care nu mai are voie să-l lase să vorbească așa și nici să fie de acord cu astfel de afirmații dacă vor să respecte normele tradiționale. Oamenii taxează orice. Trebuie mare atenție.”, a declarat Georgiana Lobonț, potrivit wowbiz.

În urmă cu o zi, Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț, a aruncat bomba! Bărbatul a mărturisit că s-a separat de artista de muzică populară și nu mai este cale de întoarcere. Aceștia erau căsătoriți de șapte ani și au împreună doi copii.

Rareș Ciciovan a uimit pe toată lumea când a afirmat, fără rețineri, că nu este prima dată când cei doi au probleme în căsnicie. Se pare că decizia divorțului a fost luată chiar de soțul Georgianei Lobonț.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie.”, a declarat soțul Georgianei Lobonț, pentru spynews.ro.