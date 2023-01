Răsturnare de situaţie! Cum au fost surprinşi Georgiana Lobonţ şi Rareș Ciciovan după anunţul divorţului. Detaliul care schimba tot ce se ştia

Imagini incredibile cu Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au apărut pe rețelele sociale, la scurt timp după ce soțul artistei de muzică populară a declarat că mariajul lor este pe punctul de a destrăma. Cei doi parteneri au fost surprinși în ipostaze romantice în vacanța din Maldive.

După ce Rareș Ciciovan a declarat că este pe punctul de a se despărți de soția lui, Georgiana Lobonț, pe contul de Instagram al artistei de muzică populară au apărut câteva imagini care i-au indus în eroare pe prietenii săi virtuali.

Internauții confuzi i-au adresat mii de comentarii și întrebări celebrei cântărețe, privind fotografiile în care Georgiana Lobonț și tatăl copiilor ei par extrem de îndrăgostiți, pozând ca un cuplu fericit, alături de cei mici.

Mai mult de atât, cei doi parteneri s-au imortalizat într-o fotografie în care se sărută romantic precum doi adolescenți și iau micul dejun împreună, ceea ce i-a făcut pe internauți să pună la îndoială declarațiile halucinante ale soțului Georgianei Lobonț, apărute în presă, în urmă cu puțin timp.

Reamintim că, în urmă cu doar câteva zile, Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț, a declarat exclusiv pentru publicația Spynews că mariajul lor nu ar mai funcționa.

Mai mult de atât, Rareș Ciciovan a dat de înțeles că, deși niciunul dintre cei doi parteneri nu ar fi depus actele oficiale de divorț, până-n acest moment, nu ar mai exista cale de întoarcere și nici împăcare pentru el și mama copiilor săi.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare.

Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, spunea soțul artistei.