George Burcea s-a dus acasă la Andreea Bălan. Ce s-a întâmplat după ce a ajuns acolo

Noi informaţii în “războiul” anului. George Burcea s-a dus acasă la Andreea Bălan şi a arătat tuturor ce s-a întâmplat după ce a ajuns acolo.

În ciuda despărţirii dureroase şi plină de acuzaţii din ambele părţi, George Burcea îşi iubeşte la nebunie fetiţele. Actorul s-a dus, de curând, acasă la Andreea Bălan pentru a le vedea pe Ella şi Clara, dat fiind că jurata de la “Te cunosc de undeva!” nu l-a mai ţinut la curent cu ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viaţa lor.

Imediat, fostul soţul al Andreei a postat, pe contul de Instagram, imagini cu cele două. Se vede clar fericirea pe chipul lui George, dar şi al fetelor. Mai mult, cei trei au plecat apoi la o plimbare în parc, unde micutele s-au distrat de minune.

Se pare că aceasta este prima ieşire a actorului după perioada de carantină în care a stat alături de Viviana Sposub, cei doi fiind infectaţi cu noul coronavirus.

“Eu am insistat pentru a-mi vedea fetele. Ultima dată când am vorbit mi-a zis să îmi fac testul covid după ce ies din carantină. Fără test nu mă primește și cam atât. Apoi nu mi-a mai răspuns. Am aflat din presă, la rândul meu, ce s-a întâmplat. Nu știam nici că a fost operată, nici că se simțea rău,” a declarat actorul, conform CanCan.ro.