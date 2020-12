George Burcea, în scandal cu Florin Zamfirescu. De la ce a pornit totul: ”Fix o bășină”

Război de zile mari între doi actori ai României. George Burcea este în scandal cu Florin Zamfirescu, după ce acesta l-ar fi jignit pe iubitul Vivianei Sposub şi l-ar fi numit “Casanova”.

După postarea făcută pe pagina de Facebook în care marele actor îl ironizează pe fostul soţ al Andreei Bălan, acesta a răspuns atacului. George Burcea este acum în mare scandal cu Florin Zamfirescu.

“Dragilor, cine este “actorul” George Burcea? Ce roluri a jucat în scurta-i carieră? Joacă prin paturi rol de Casanova? Am căutat pe internet și nu am găsit nici un actor cu numele ăsta. De ce jigniți aceasta breaslă? Nu mai aveți nevoie de ea?”, a scris Zamfirescu, pe Facebook.

Se pare că fostul concurent de la “Ferma” s-a simţit jignit de cuvintele marelui actor, motiv pentru care a dorit să îi dea replica. Mai mult, iubitul Vivianei Sposub a ţinut să îi reamintească acestuia că au jucat chiar împreună.

“Dacã nu mã anunţă un coleg de postarea Dv, nu o vedeam nici în următorii 10 ani. Când probabil avea sã fie prea târziu pentru unii dintre noi. Dar ghinionul Dv s-a numit actorul Gigi şi implicit eu, actorul George Burcea care, domnule profesor, a absolvit chiar la ai Dv colegi de la IATC/ ATF/UNATC, în perioada în care Dv vã pregăteaţi de o pensionare uşoară, domnule.

(…) De atunci am fãcut şi eu ce am putut. Sã ştiţi că sunt mândru de mine şi chiar ţin capul sus. Nu ca alţii de la institut care n-au ştiut decât sã-l vandalizeze, iar mai apoi să-l abandoneze. Domnule profesor, am şi filmat împreuna la un moment dat. Dar vã înţeleg atât bătrâneţea, cât şi nepăsarea cãtre colegi sau viitori colegi pe care i-aţi antrenat chiar Dv, domnule”.