George Burcea și Viviana Sposub au făcut pasul mare în relația lor. Felicitări!

George Burcea și Viviana Sposub se bucură de o relație extrem de frumoasă. Cei doi se înțeleg atât de bine încât au făcut deja un pas uriaș în povestea lor. Foștii concurenți de la Ferma au trecut la următoarea etapă și una din cele mai importante.

George Burcea și Viviana Sposub au trecut la o altă etapă în relația lor

Concurenții de la Ferma care au plecat cei mai câștigați din emisiune sunt clar George Burcea și Viviana Sposub. Deși abia știau unul de celălalt, universul i-a adus împreună și i-a făcut să se îndrăgostească într-un mediu în care își propuseseră doar să lupte până la final pentru marele premiu. Aceștia se bucură de o relație extrem de frumoasă pe care o concretizează zi de zi. Cei doi au mers la Botoșani unde se pare că urmează nivelul următor – cunoașterea și discuțiile cu părinții, conform imaginilor pe care le-a pus pe story tânăra prezentatoare de televiziune. De când relația lor s-a dezvoltat, fanii show-ului unde au fost văzuți pentru prima oară împreună au putut să vadă că ei s-au îndrăgostit simplu și firesc, iar că pacea și liniștea are să domnească o bună vreme între ei.

Din păcate pentru fanii cuplului, cele spuse de mezina competiției unde s-au întâlnit încă dăinuiesc în mediul online. Elena Chiriac a mărturisit că Viviana nu are deloc încredere în ea și că înainte să se pună la somn are un ritual foarte riguros pe care îl respectă, mai ales în serile în care putea să doarmă cu George. „Viviana nu are deloc încredere în ea. Noi nu am văzut-o niciodată nemachiată. Merge la somn machiată. Ne spunea ca înainte să intre în pat lângă George să facă ceva, ea trebuie să se coafeze, să se machieze, să se dea pe corp cu crema cu sclipici. Este clar ca nu are deloc încredere în ea. Ce e asta. Eu nu am mai auzit așa ceva”, a declarat Elena.

„Sincer, aici e frumusețea…când te lovește și nu știi de unde”