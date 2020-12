Ce a făcut George Burcea pentru Viviana Sposub. Și Andreea Bălan va fi invidioasă

George Burcea și Viviana Sposub par mai îndrăgostiți ca niciodată, iar cei doi nu se mai feresc deloc să-și arate sentimentele în public. Astfel că de Crăciun, actorul i-a făcut o declarație de dragoste iubitei lui, demonstrând că soarele răsare după ploaie.

Ce a făcut George Burcea pentru Viviana Sposub

Pentru că George Burcea este foarte îndrăgostit de Viviana Sposub, acesta are un comportament drăgăstos cu cu iubita lui și face gesturi pe care nu de multe ori le făcea cu Andreea Bălan.

Mai precis, chiar în ziua de Crăciun, George Burcea a postat o fotografie cu el și Viviana Sposub, declarându-i acesteia dragostea. ”Sã ne fie cu liniste si dragoste ❤️😘 @viviana.sposub. Te iubesc, minune!”, a scris George Burcea pe contul său de Instagram, chiar în dreptul imaginii cu el și iubita lui. Internauții nu au fost deloc indiferenți la gestul lui, astfel că le-au urat numai de bine.

”Sunteți niște frumoși !🙏/ Sa fiti fericiti!!/ Craciun fericit si multa iubire💞/ Minunati ca întotdeauna !❤️💖💓/ Ce frumosi sunteti 🤗😍 Craciun fericit cu multa sanatate 🤗😘 va pup/ Crăciun fericit 😘îmi sunteți tare dragi ❤️/ Doi oameni frumosi 😘”, sunt numai câteva dintre zecile de mesaje pe care le-au primit de cei doi, de Crăciun.

Ce ritual are Viviana Sposub înainte de a se băga în pat

Elena, care a fost cel mai tânăr concurent de la emisiunea Ferma, a spus că deși Viviana Sposub pare a fi destul de îndrăzneață și fără inhibiții, are și câteva lipsuri la capitolul încredere personală. Astfel că Viviana Sposub are și un ritual pe care trebuie să îl facă înainte de a ajunge în pat, lângă iubit, iar Elena de la Ferma a spus totul.

„Viviana nu are deloc încredere în ea. Noi nu am văzut-o niciodată nemachiată. Merge la somn machiată. Ne spunea ca înainte să intre în pat lângă George să facă ceva, ea trebuie să se coafeze, să se machieze, să se dea pe corp cu crema cu sclipici. Este clar ca nu are deloc încredere în ea. Ce e asta. Eu nu am mai auzit așa ceva”, a declarat Elena.

George Burcea trece acum printr-o perioadă fastă a vieții, în special de când trăiește o poveste de dragoste cu Viviana Sposub. Dar, câteodată, acesta răbufnește pe Instagram.

”Îmi pare rău, nu pot. După atâta timp încă mai simt fiecare lovitură în parte. N-a rămas neatinsă de mâinile tale, criminale, nicio o parte din corpul meu fraged, de copilă care visa la o familie fericită. Asta credeam că vom construi împreună, însă în loc de iubire, a venit ura. Ura din frustarea ta intrioară că nu ți-ai putea depăși limitele. Ura pe familia ta care ura la fel de mult ca tine. Ura pe sistemul politic bolnav, ura pe colegii de generație mai sus puși… ura către Dumnezeu”, este doar o parte din mesajul postat de George Burcea.