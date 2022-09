Gabriela Ruse, eliminată în turul secund de la US Open 2022. Coco Gauff, al doilea cel mai rapid serviciu din istoria turneului – VIDEO

Gabriela Ruse și-a terminat aventura la US Open 2022. Jucătoarea noastră a fost învinsă în turul doi de Coco Gauff, o sportivă care a servit și cu 206 km/oră. România mai are două reprezentante la US Open: Sorana Cîrstea și Irina Begu.

Gabriela Ruse a pierdut meciul cu Coco Gauff de la US Open 2022

Gabriela Ruse a spus „adio” US Open 2022, după ce a reușit să ajungă în turul doi al turneului american cu premii totale de peste 60 de milioane de dolari. Jucătoarea din România a pierdut în două seturi, 6-2, 7-6, într-o oră și 37 de minute în fața lui Coco Gauff, o sportivă puternic încurajată de fanii din tribune.

Jucătoarea din SUA a servit foarte bine. La un moment dat mingea trimisă de ea a atins viteza de 206 km/oră. Este al doilea cel mai rapid serviciu din istoria US Open la feminin. Venus Williams (2007) și Alycia Parks (2021) au servit cu peste 207 km/oră.

„Nu știu cum s-a întâmplat asta. Nu mi s-a părut că am servit atât de tare….. M-am uitat la adversara mea după acel serviciu. Am lovit câteva servicii bune în acest meci. Până și ea râdea la boxa ei. M-am uitat spre ea și mi-am zis: «Nici eu nu știu ce se întâmplă»”, a declarat jucătoarea de 18 ani la Eurosport.

Gabriela Ruse, prima reacție după prestația de la US Open 2022

Pentru parcursul de la US Open 2022, Gabriela Ruse va fi recompensată cu un cec de 121.000 de dolari şi 70 de puncte WTA.

„M-am simțit bine abia în setul doi, pentru că mi-a fost greu să mă acomodez cu toată atmosfera, toți oamenii care se mișcau în timpul punctelor, mâncau, vorbeau. A fost o experiență foarte importantă pentru mine, mi-am pus în palmares un meci pe un astfel de teren. Mi-a fost foarte greu să-mi iau repere la început, nu simțeam deloc terenul. La un moment dat, mi s-a părut că era întuneric pe teren. Per total, sunt mulțumită cu ce s-a întâmplat în acest an la US Open. M-am tot confruntat cu probleme, acum sunt răcită. Sper să-mi revină sănătatea, care îmi dă bătăi de cap. Nu am să-mi reproșez nimic”, a spus Gabriela Ruse pentru Eurosport.

România mai are la US Open doar două jucătoare, din cele cinci care au început pe tabloul principal. Ele se luptă joi seara pentru un loc în turul al treilea la Flushing Meadows. Sorana Cîrstea (locul 37 WTA) o va înfrunta pe elvețianca Belinda Bencic (13 WTA), iar Irina Begu (locul 42 WTA) o va întâlni pe chinezoaica Yue Yuan (locul 142 WTA).