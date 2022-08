Sorana Cîrstea, performanță deosebită la New York. Nu i-a dat nicio șansă adversarei

Sorana Cîrstea a înregistrat o performanță deosebită la New York. S-a calificat în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al acestui an, după ce a învins-o pe nemțoaica Laura Siegemund cu 6-4, 6-4, marţi, la New York. Sportiva noastră nu i-a dat nicio șansă adversarei.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la US Open după ce a trecut de germanca Laura Siegemund cu scorul de 6-4, 6-4. Sorana Cîrstea, 32 ani, locul 37 WTA, a obţinut victoria după o oră şi 47 de minute. Sportiva româncă a început bine şi a condus cu 2-0, dar în primul set s-a mers în serii de două ghemuri, 2-2, 4-2, 4-4, 6-4.

În setul al doilea, Laura Siegemund, 34 ani, locul 182 WTA, a reuşit primul break şi s-a desprins la 4-2, însă Sorana Cîrstea a revenit şi a preluat controlul, câştigând cu 6-4, după patru ghemuri la rând.

Sorana Cîrstea conduce cu 2-1 în confruntările cu Laura Siegemund

Acum, Sorana Cîrstea conduce cu 2-1 în meciurile directe, după ce a învins-o pe adversara sa în 2016, în optimi la Madrid, cu 6-4, 7-6 (9), iar Laura Siegemund şi-a luat revanşa în anul 2019 la Miami, câştigând cu 4-6, 7-5, 7-5 în primul tur, conform Agerpres.

De asemenea, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 121.000 de dolari şi 70 de puncte WTA, urmând ca în turul secund să o înfrunte pe învingătoarea dintre elveţianca Belinda Bencic (a 13-a favorită) şi germanca Andrea Petkovic.

Simona Halep ar putea fi amendată

Simona Halep, în vârstă de 30 de ani, locul 7 WTA, a fost învinsă cu scorul de 2-6, 6-0, 4-6 de Daria Snigur, de 20 de ani, locul 124 WTA, din Ucraina, pe arena „Louis Armstrong”, în primul tur la US Open 2022. În afară de eliminarea rapidă de la US Open, Simona Halep s-ar putea alege și cu o amendă la turneul de tenis din America.

Sportiva din România a refuzat să meargă la conferința de presă de la finalul jocului, iar această decizie i-ar putea aduce o amendă cuprinsă între 2.500 și 5.000 de euro, conform regulamentului WTA. Astfel, Simona Halep nu ar fi vrut să le răspundă la întrebări jurnaliștilor români acreditați la US Open.

Simona Halep nu și-a anunțat participarea la un alt turneu

După ce a fost eliminată de la US Open vor urma, probabil, câteva zile de reflectare pentru Simona Halep. Fostul lider mondial nu și-a anunțat încă intenția de a participa la vreun turneu în perioada următoare, deși în calendarul WTA sunt programate a avea loc competițiile de la Portoroz (Slovenia) şi Chennai (India).