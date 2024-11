Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au căsătorit în secret. Primele imagini de la nunta celor doi: ”Secretul nostru”

La câteva săptămâni de la nunta lui Iancu Sterp, și fratele său a făcut pasul cel mare. Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au căsătorit în secret și au luat pe toată lumea prin surprindere atunci când au dat vestea cea mare.

După câțiva ani de relație și un copil împreună, Culiță Sterp și Daniela Iliescu au făcut pasul cel mare. Cei doi s-au căsătorit în cadru restrâns, iar fanii lor au aflat abia acum. Artistul a publicat un videoclip de la nuntă pe YouTube și a luat pe toată lumea prin surprindere. Cei doi au devenit o familie atât la Starea Civilă, cât și în fața lui Dumnezeu.

Dacă Iancu Sterp a ales să facă o nuntă extrem de mediatizată, cu sute de invitați, fratele lui mai mare a fost mult mai discret. Culiță și Daniela Iliescu au fost alături de fiul lor și de nași și totul s-a desfășurat cât se poate de discret. Cu ocazia nunții, cei doi au mai dat o veste: urmează să devină părinți pentru a doua oară. Daniela Iliescu este însărcinată cu al doilea copil, iar rochia de mireasă pe care a ales-o îi pune perfect în valoare burtica de gravidă.

Soția lui Culiță a ținut în secret sarcina până acum, iar la nunta cumnatului ei a ales o ținută de culoare neagră, care i-a camuflat foarte bine burtica. În ziua nunții ei, Daniela Iliescu a purtat o rochie de culoare bej, mulată pe corp. Tot un costum bej a purtat și mirele, iar fiul lor, Milan, s-a asortat cu tatăl lui. Vezi mai multe imagini de la nuntă, în galeria foto!

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au fost colegi de liceu înainte de a fi iubiți. După ce au finalizat studiile, fiecare a mers pe drumul lui, iar Culiță s-a căsătorit cu Carmen de la Sălciua. După ce a divorțat de aceasta, a reluat legătura cu Daniela Iliescu și așa au ajuns să formeze un cuplu. De atunci au rămas împreună, iar la scurt timp au devenit părinții unui băiețel. Acum sunt, oficial, o familie, și urmează să mai aibă încă un copil.

„Mie-mi plăcea de ea din liceu, dar ea nu știa. Adică știa, dar nu prea mă băga în seamă. Îmi plăcea rău de ea în liceu, era cea mai frumoasă din clasă și mi-era rușine să-i spun”, povestea Culiţă Sterp.

„La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat că e singur. La început cred că am stat vreo săptămâna în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”, dezvăluia la un moment dat, Daniela.