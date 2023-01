Gabriela Ruse a ratat calificarea în finala Australian Open 2023. Câți bani a primit jucătoarea din România pentru prestația de la Antipozi

România nu mai are nicio jucătoare la Australian Open 2023. Drumul superb al Gabrielei Ruse s-a oprit în semifinala feminină de dublu. Pentru sportiva noastră a fost prima prezență în careul de ași al unui turneu de Grand Slam.

Visul frumos s-a oprit în semifinalele Australian Open 2023. După un parcurs excelent în competiția de dublu feminin, Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostyuk au ratat calificarea în ultimul act. Drumul lor spre ultimul act s-a oprit în partida în care au înfruntat cea mai bună echipă, alcătuită din Barbora Krejcikova (2 WTA dublu) și Katerina Siniakova (1 WTA dublu). Meciul a durat o oră și 20 de minute și s-a terminat în două seturi, scor 6-2, 6-2.

Facing the #1 seeded, multi-time slam champions in the SF was always going to be a tall order. But despite the scoreline, Gabi and Marta played admirably and did amazing to make the SF at AO. Hope they continue together. Krejcikova and Siniakova defeated Ruse and Kostyuk 6-2, 6-2 pic.twitter.com/6BD8iTlXj9

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 27, 2023