Dezastru la Australian Open 2023 fără Simona Halep. Irina Begu a fost învinsă în turul doi, România nu mai are nicio jucătoare în competiția de simplu

România nu mai are nicio reprezentantă pe tabloul principal de la Australian Open 2023. Irina Begu a pierdut meciul din turul doi în care a înfruntat-o pe Laura Siegemund, după ce sportiva noastră a câștigat primul set. Duelul a durat mai bine de trei ore.

România nu mai are nicio jucătoare pe tabloul principal de la Australian Open 2023. Ultima reprezentantă, Irina Begu, a fost învinsă, după trei seturi de Laura Siegemund din Germania. Scorul final, după 3 ore și 12 minute de jos, a fost 7-5, 5-7, 3-6.

Partida a fost palpitantă, iar sportiva noastră, aflată pe locul 30 WTA, a părut că va avea forță să treacă de o jucătoare de 30 de ani ceva mai bine clasată, locul 24 WTA, dar care părea destul de obosită din cauza temperaturilor ridicate de la Antipozi.

Primul set a fost foarte echilibat, iar Irina a condus cu 2-0 și 3-1, dar adversara a reușit să egaleze și scorul a fost 5-5. Sportiva din România s-a concentrat pe final și s-a impus cu 7-5, după o oră și șapte minute de joc.

Setul doi a continuat în aceeași notă echilibrată și încrâncenată. Irina Begu a condus cu 5-4, dar nu a reușit să se impună pe serviciul adversarei, iar apoi a cedat și un break, iar nemțoaica a reușit să impună profitând de această cădere a sportivei noastre.

În „decisiv”, sportiva din România a fost complet depășită, epuizată din cauza efortului. Laura Siegemund a condus cu 4-0 și 5-1 și s-a impus cu 6-3.

Another rollercoaster Begu match. At times it looked like she had it done, then let Siegemund back in it. After a heartbreaking 2nd set loss, Siegemund ran away with it to win in the 3rd. Laura Siegemund defeated Irina Begu 5-7, 7-5, 6-3. pic.twitter.com/J8BI67LrzB

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 19, 2023