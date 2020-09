Gabriela Firea, nuntă de lux. Câte mii de euro i-a dat nașul Gigi Becali în plic. Cât noroc!

Gabriela Firea a avut o nuntă impresionantă! Tot peisajul dictat de aranjamente, vestimentații și invitații veniți strigau a opulență. Nașii au fost și ei pe măsură, iar darul la finalul serii a arătat și el asta. Cât și-a rupt Gigi Becali din buzunare în ziua cea mare?

Gabriela Firea, nuntă de mii de euro. Cât a fost darul nașului?

Pretenții mari la nunta Gabrielei Firea, invitați de rang și vestimentații de sute de mii de euro. La un așa eveniment nu puteau tocmai nașii să nu fie la același nivel. Cea de-a doua căsătorie a încă primarului general al Capitalei a fost cu siguranță evenimentul anului în 2010 și de departe una dintre cele mai fastuoase nunți din politică. În data de 12 septembrie 2010, edilul își unea destinele cu Florentin Pandele în văzul tuturor. Dragostea a fost mare, la fel ca darul care în total s-a întins la nu mai puțin de 380.000 de euro. Rochia de mireasă a costat la acea vreme 2.000 de euro, iar aranjamentele și localul ales de miri au fost și ele pe măsură. Desigur că principalul punct de atracție a fost caleașca desprinsă din povestea Cenușăreasa în care și-au făcut intrarea mirii și nașii.

După socoteli, chiar Florentin Pandele a fost cel care a declarat totalul darului, arată libertatea.ro. Evenimentul a avut loc la Palatul Stirbey, iar luna de miere a fost in Italia si Antalya. Nașul n-a uitat să le recompenseze iubirea și să le ofere un cadou măreț finilor, așa că patronul FCSB le-a achitat toate cheltuielile de la restaurant și pe lângă le-a mai oferit proaspeților căsătoriți un cadou în bani destul de mare, susținea pe atunci Gabriela Firea. „Cred ca in primul rand e foarte important ca Gigi Becali si sotia lui, Luminita, ne-au cununat. Faptul ca ne-a achitat cheltuielile la restaurant si un cadou in bani destul de mare, concureaza cu masina daruita familiei Borcea„, a spus Gabriela Firea, conform a1.ro.

„Vrem discreţie, decenţă şi intimitate”