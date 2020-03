Gabriela Firea, la conducerea PSD: scenariul care îl supără pe Dragnea, înaintat de Ciolacu

După plecarea lui Liviu Dragnea după gratii, numele Gabrielei Firea a devenit unul dintre cele mai mediatizate din PSD. Din acest motiv, numirea sa definitivă la conducerea partidului nu ar trebui să vină ca o surpriză.

Totul a plecat de la faptul că Marcel Ciolacu este lider interimar al Partidului Social Democrat. Chiar dacă nu este atât de priceput la vorbit în public precum Dragnea, Ciolacu are foarte multe opinii și încearcă să fie cât mai mult ”prezent pe sticlă”. Pe parcursul serii, a avut o intervenție la Digi24. Cu acea ocazie, a vorbit despre planurile sale de viitor.

Deși acest detaliu nu a fost confirmat de Gabriela Firea, Ciolacu este decis ca împreună cu edilul Capitalei să obțină conducerea partidului social democrat. „O doresc și pe Gabriela Firea (n.r. în echipa lui). Urmează mâine (n.r. joi) să am o discuție cu ea mai aplicată. Este primarul general al Capitalei, este omul cu al doilea număr ca mărime de voturi din România după președintele țării și cred că oricine și-ar dori-o pe Gabriela Firea în echipă”, a spus Ciolacu la Digi 24.

Aceste declarații au fost făcute în contextul în care se apropie cu pași repezi alegerile pentru președinția PSD și mai multe nume importante din partid par interesate de respectivul titlu. Argumentul principal al lui Marcel Ciolacu în ceea ce o privește pe Firea ține de numărul de voturi pe care aceasta le-a strâns la primăria Bucureștiului.

„Este colega mea de partid, cu performanțe politice alături de Claudiu Manda la Dolj, candidată la primăria municipiului Craiova. Cu un mandat la Ministerul Muncii pe care eu îl consider foarte bun. Nu am auzit pe nimeni atacând-o pentru ceea ce a făcut la Minister, am auzit atacând-o că este peremistă. Să dăm cezarului ce e al cezarului. Este o bună colegă, am mare încredere în ea și sunt ferm convins că va fi o primăriță de excepție”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Momentan, Ciolacu este singurul care candidează la președinția PSD. El se va prezenta la Congresul de pe 21 martie cu o moțiune și o echipă de conducere pentru a cere votul colegilor de partid.