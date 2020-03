Cum arăta și unde locuia tatăl Gabrielei Firea. Edilul Capitalei, amintiri dureroase despre copilărie

Primarul General al Capitalei Gabriela Firea este în doliu. Aceasta a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, după ce tatăl ei s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp, chiar pe pagina ei de Facebook.

Cum arăta și unde locuia tatăl Gabrielei Firea

Gabriela Firea s-a născut la Bacău este a doua dintre cei patru copii ai familiei Vrânceanu. Mama, pe nume Veronica, a fost vânzătoare, iar tatăl era muncitor necalificat pe șantier. Aceasta mai are și două surori, pe Nela și Angelica, și un frate, Ionel, scrie wikipedia.ro. În anul 1993, Gabriela Vrânceanu s-a căsătorit cu Răsvan Firea de la care are un băiat, Tudor Ștefan, născut în 1995. După decesul soțului, în 24 ianuarie 2010, Gabriela Firea s-a recăsătorit cu Florentin Pandele în septembrie 2010, cu care are 2 copii – David Petru (2012) și Zian Mihail (2015). Datorită problemelor cu băutura, în 2016, Gabriela Firea, împreună cu restul familie rămase la Bacău, au decis să-l interneze la un azil de bătrâni, unde de altfel a și locuit până în momentul decesului.

Edilul Capitalei, amintiri dureroase despre copilărie