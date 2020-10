Gabriela Firea, adevărul despre relația ei cu Liviu Dragnea. A spus totul, chiar ieri

Gabriela Firea a spus adevărul despre relația ei cu Liviu Dragnea. Astfel, Gabriela Firea a afirmat că nu mai ţine legătura cu fostul șef al PSD şi nici nu ar avea cum să facă acest lucru, în contextul în care acesta este în încarcerat.

Gabriela Firea, dezvăluiri despre relația care a avut-o cu Liviu Dragnea. Ce i-a transmis acestuia de ziua lui

Gabriela Firea a făcut dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, care se află acum în pușcărie. Prim-vicepreşedintele PSD a mai spus că i s-a părut emoţionant că Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, i-a transmis fostului lider al PSD un mesaj.

”Miercuri, 28 octombrie (întrebată dacă ştie ce zi a fost ieri – n.r.). M-am gândit că mă întrebaţi fiindcă astăzi e 29 octombrie şi acum 9 ani a fost canonizat Andrei Şaguna, Sfântul Transilvaniei. Chiar mă uitam la fotografiile din arhivă că atunci au participat şi oameni politici dar societatea nu era atât de radicalizată şi probabil dacă un astfel de eveniment s-ar fi întâmplat acum nu ar fi putut să fie în acelaşi loc, chiar nici măcar la o canonizare, reprezentanţi politici din stânga şi din dreapta. Nu mai ţin legătura, nici nu aş avea cum cu domnul Dragnea. Nu am mai ţinut legătura nici în ultima perioadă, în ultimii ani, aşa cum ştiţi foarte bine. Îmi pare rău că este acolo unde este.

Liviu Dragnea a scris o pagină neagră a istoriei PSD

Nu poţi să te bucuri de lipsirea de libertate a niciunei persoane, fie că este adversar, duşman, om care ţi-a făcut rău. Niciodată nu o să mă bucur de răul cuiva, nici măcar al unui adversat de-al meu, politic sau de altă natură. Recunosc faptul că aseară târziu, aşa mi-am dat seama că era ziua dumnealui, am citit pe un site un mesaj destul de emoţionant al iubitei domniei sale, Irina şi ce să spun? Ca femeie mi s-a părut o gest foarte frumos şi am fost emoţionată, dar ca om politic spun foarte clar că nu mai avem niciun fel de legătură şi, din păcate, nu spun că a vrut, poate nu a vrut, dar a scris o pagină neagră a istoriei PSD”, a afirmat Gabriela Firea întrebată dacă mai ţine legătura cu Liviu Dragnea.

Nu au fost discuții ca Gabriela Firea să îl cunune pe Liviu Dragnea cu Irina Tănase

Gabriela Firea a mai spus că nici cu iubita lui Liviu Dragnea nu mai ține legătura și a negat că s-arfi pus problema ca ea să îl cunune pe Liviu Dragnea. ”Niciodată eu şi soţul meu nici nu am solicitat şi nici nu am fost la rândul nostru întrebaţi dacă am vrea să facem acest lucru. Alţi colegi de-ai noştri ştiu că au fost într-o astfel de discuţie.

Nu am ţinut legătura (cu Irina Tănase – n.r.) pentru că nu aveam de ce. Nu cred că e ea vinovată, spun şi eu aşa, pentru tot ce s-a întâmplat politic, până la urmă. Deciziile politice le lua domnul Dragnea, nu le lua Irina, nu? Indiferent că au fost discuţii că cineva sfătuia pe altcineva. Totuşi, până la urmă, ne asumăm. Poate şi eu am luat anumite decizii proaste sfătuită de cineva, dar mi le-am asumat. Acum nu puteam să dau vina pe altcineva”, a completat Gabriela Firea.

Carmen Dan l-a vizitat pe Liviu Dragnea la închisoare de ziua lui

Pe de altă parte, fostul ministrul de Interne Carmen Dan a anunţat miercuri că l-a găsit pe Liviu Dragnea, de ziua lui, ”acelaşi om puternic şi semeţ”. Carmen Dan a mai spus că nu i-a fost niciodată ruşine de eticheta care i-a fost pusă, respectiv „omul lui Liviu Dragnea”. Liviu Dragnea a împlinit, miercuri, 58 de ani.

Liviu Dragnea a fost condamnat în 27 mai 2019, de magistraţii ÎCCJ, la trei ani şi şase luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.