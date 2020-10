Irina Tănase, mesaj deochiat de ziua lui Liviu Dragnea. Ce urări i-a transmis în miezul nopții

Irina Tănase și-a surprins apropiații și pe cei care o urmăresc pe rețelele de socializare, după ce i-a transmis un mesaj emoționant iubitului său, Liviu Dragnea, aflat după gratii. Tânăra a lăsat toate inhibițiile deoparte și i-a declarat public fostului lider PSD cât de mult îi lipsește, precum și detalii mai intime referitoare la cum este îmbrăcată.

Irina Tănase a postat recent un mesaj emoționant pe Instagram, chiar în ziua în care Liviu Drgnea împlinește frumoasa vârstă de 58 de ani. Cu un dor pătimaș, frumoasa blondină și-a deschis sufletul și i-a transmis iubitului său sănătate și să vină mai repede acasă pentru că îl iubește și nu mai poate de dorul său. Aceasta i-a dezvăluit în miez de noapte că este îmbrăcată cu un halat de al său, pentru a-l simți mai aproape.

Fostul ministru de Interne a dezvăluit pe o rețea de socializare că a discutat cu Liviu Dragnea de ziua sa și a rămas plăcut surprinsă, regăsind același om puternic, în ciuda tuturor evenimentelor neplăcute prin care a trecut. Prin mesajul transmis, Carmen Dan a vrut să le aducă la cunoștință celor care l-au trădat pe fostul lider, că acesta este bine, chiar și în ciuda piedicilor și curselor care I s-au întins.

Pentru cei mai mulți, Carmen Dan este “omul lui Liviu Dragnea”. Niciodată nu mi-a fost rușine de o astfel de etichetă, cu atât mai puțin pentru faptul că am lucrat alături de Liviu Dragnea mulți ani de zile. De altfel, dacă mă raportez strict la ultimii 4 ani și mă uit în rândurile colegilor mei din PSD (partid pe care nu l-am părăsit, așa cum citeam zilele trecute în presă), îmi este foarte greu să nu identific “oamenii lui Liviu Dragnea””, și-a început aceasta mesajul.

Carmen Dan și-a expus în continuare gândurile într-o notă tristă, de dezamaăgire, față de cei care i-au fost alături fostului lider PSD doar atunci când îi era bine și îi putea ajuta.

Pentru a nu detalia, spun doar că și atunci președintele partidului își dădea OK-ul final pe listele parlamentare și mă întreb acum dacă nu cumva parlamentarii PSD actuali nu erau în egală măsură oamenii lui Dragnea în decembrie 2016? Chiar și cei care astăzi au funcții de conducere. Vremurile se schimbă, oamenii se schimbă, dar viața merge înainte.

Și cel mai important cred că este să nu regreți nimic din ce ai făcut, ci doar să înveți continuu. Despre oameni și despre fapte.

Acestea sunt doar o parte din gândurile pe care astăzi am ținut să le împărtășesc cu Liviu Dragnea. De ce astăzi? Pentru că așa cum fac de mai bine de 20 de ani pe data de 28 octombrie, am ales să fiu și în acest an aproape, atât cât s-a putut, de omul Liviu Dragnea, căruia i-am urat mulți ani cu sănătate, alături de cei dragi.

Am regăsit același om puternic și semeț, pe care cei care îl hulesc astăzi și îi pronunță numele în șoaptă, nu mai pridideau să-l complimenteze, mai ales în această zi!

a mai scris Carmen Dan.