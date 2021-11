Gabriela Cristea și Tavi Clonda au covid-19. Ce simptome au cei doi, de fapt: ”Datorită vaccinului”

Familia Gabrielei Cristea s-a infectat cu coronavirus. La emisiunea ”Mămici de pitici cu lipici”, difuzată la Antena Stars, prezentatoarea de televiziune a vorbit despre simptomele avute de membrii familiei. Ea a spus că și vecinii au dat dovadă de solidaritate și sunt alături de ea.

Toată familia a stat în izolare, iar din fericire starea lor s-a îmbunătățit. La emisiunea „Mămici de pitici cu lipici”, difuzată pe Antena Stars, Gabriela a vorbit despre simptomele pe care le au membrii familiei sale.

„Suntem toți bine, Tavi e un pic întors pe dos, el e un cumva decalat cu două zile față de mine. Datorită vaccinului suntem în faza de gripă și atât. Fetele nu au avut nimic, cred că au și gust și miros. Suntem ok, eu am fost foarte rău cu gâtul. Eu oricum am probleme cu laringita. Așa oboseală nu am trăit în viața mea.”, a declarat Gabriela Cristea în cadrul emisiunii „Mămici de pitici cu lipici”, difuzată pe Antena Stars.