Clipe de panică pentru Gabriela Cristea. Ambulanța a ajuns de urgență la ea acasă. Fetițele sale au covid

După ce Gabriela Cristea a fost confirmată cu noul coronavirus, și soțul, dar și fetițele au virusul. Tavi Clonda a fost cel care a postat un mesaj prin care a povestit cum s-a întâmplat.

Se pare că artistul a început să se simtă rău în decursul zilei, fapt pentru care și-a făcut un test, care a ieșit pozitiv.

„Dragilor, suntem în carantină pentru ca am ieșit pozitiv la testul Covid! Am primit multe mesaje legate de aceasta situație, așa ca am sa vă spunem aici cum s-a întamplat. Luni, Gabriela s-a testat, așa cum face de multa vreme la emisiunea ei, iar testul a fost negativ.

Luni după amiaza Victoria a început să spună ca o doare în gat și vorbea răgușit….Nu ne-am panicat pentru ca starea ei generala era ok și a mai trecut prin episoade de laringită usoara. Un sirop pentru gât si am crezut ca rezolvam. Miercuri, cand Gabriela era în direct la emisiune a simțit ca o lasa vocea ți ca ii ard usor urechile.

Primul ei gând a fost să se testeze și asta a si facut cum a ajuns acasă. Testul a iesit negativ dar chiar si asa am decis sa se izoleze de restul casei.

Joi, cand s-a trezit o dureau mușchii și avea temperatura 38. Am hotarat să mearga la centrul de testare și rezultatul a venit in 5 minute; pozitiv. Eu mi-am facut singur un test acasă (pentru ca nu aveam nici un simptom) și testul a fost negativ.

Azi dimineață am acuzat frisoane, slăbiciune și febra 37:5 si mi-am făcut un nou test care a iesit pozitiv”, a declarat Tavi Clonda.