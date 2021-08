Gabriela Cristea, probleme grave cu banii. Vedeta a fost executată silit

Gabriela Cristea are probleme mari cu banii. Ce a pățit vedeta, pentru un credit vechi, neplătit de 18 ani.

În urmă cu aproape două decenii, vedeta TV, Gabriela Cristea, și-a luat un credit de la bancă pe care a „uitat” să-l achite. Deși credea că va scăpa basma curată, bruneta a fost executată silit de către o firmă de recuperare creanțe. Din nefericire pentru ea, decizia magistraților este definitivă și nu poate fi atacată.

Creditul luat de Gabriela Cristea a fost obținut în anul 2003, pe vremea când era o vedetă în plină ascensiune. Lumea începuse deja să știe cine este Gabriela și ce potențial are, pozase în revista pentru adulți Playboy și se bucura de toată atenția presei. Motivul pentru care acceptase să se dezbrace goală pentru o revistă au fost banii, potrivit spuselor mamei ei adoptive, Paula Crăciunescu.

În prezent, Gabriela Cristea prezintă o emisiune matrimonială, a făcut bani serioși în timpul pandemiei și are mulți fani în mediul online. Cu toate acestea, nu și-a plătit creditul luat de la bancă, deși are o situație financiară destul de bună.

„În timp de pandemie, dacă stai acasă şi aştepţi să treacă pandemia, o să treacă viaţa pe lângă tine, aşa că mai toţi oamenii din media şi artiştii s-au reprofilat, lucrează foarte mult în social media, lucru pe care l-am făcut şi eu şi am devenit extrem de activă, mi-am crescut conturile de social media foarte mult, între timp am semnat multe contracte de publicitate şi sunt convinsă că voi face asta şi în continuare, pentru că până la urmă trebuie să ne folosim de muncă pe care am depus-o până acum şi să încercăm să ne reprofilăm”, declara Gabriela Cristea în urmă cu ceva timp.