Ce a făcut Gabriela Cristea pentru fiul lui Marcel Toader. Ce se întâmplă între e

Gabriela Cristea și-a încheiat toate socotelile cu fostul ei soț, Marcel Toader, la doi ani de când omul de afaceri a murit.

Acum, Gabriela Cristea a făcut și ultimul gest care o lega de fostul partener. Prezentatoarea tv a predat cheile mașinii cu care mergea de 10 ani către administratorul judiciar al firmei deținute de fostul ei soț.

El o dăduse în judecată pe Gabriela Cristea pentru returnarea automobilului, iar în cazul în care ea ar fi refuzat să facă asta, trebuia să plătească peste 40.000 de euro.

Gabriela Cristea a primit o somație prin care i se cerea să returneze mașina. Ea risca să plătească prețul mașinii la data achiziționării, adică peste 40.000 de euro.

Vedeta a rămas, așadar, fără mijlocul de deplasare al familiei, dar a găsit o variantă rapid.

”Astăzi am plecat devreme de acasă pentru ca am multe treburi de rezolvat prin oras. Am închiriat pe termen mai lung o mașină sigură de la… până când ne vom achiziționa o altă mașină, ca să reușim să facem tot ce ne-am propus. La drum!”, a scris Gabriela Cristea.