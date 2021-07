Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momente îngrozitoare cu cele două fetițe: ‘Salvarea a venit după o oră’. Ce au descoperit la spital EXCLUSIV

Vedeta tv a ajuns cu fiica cea mare, Victoria, la spital, întrucât avea febră peste 39 de grade, după ce au așteptat mult timp ambulanța.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut de furcă, după ce s-au întors din minivacanța de câteva zile, petrecută la malul mării.

”Mai întâi, a avut febră, chiar înainte să plecăm la mare, cea mică, undeva la 38 de grade. Nu a intrat în apă, nici nu a vrut, iar acum este bine. Când ne-am întors acasă, a făcut febră și Victoria. Când am văzut că are în jur de 40, am chemat Salvarea, dar a venit abia peste o oră. Până atunci, am reușit noi să-i scădem temperatura, cu medicamente, comprese reci. Când Gabi a ajuns cu ea la spital, iar avea peste 39. I-au făcut analizele, din fericire e ceva viral, nu bacterial, nu i-au dat antibiotice. Are o faringo-laringită, iar cea mică o otită. Este prima oară când trecem prin așa ceva”, a declarat Tavi Clonda pentru Playtech.

”Am plecat nepregătită pentru că nu mă așteptam să ne interneze 24 de ore, dar ne-am descurcat pentru că cei de acolo au fost super drăguți cu noi și ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie. Una peste alta, după 24 de ore în care a trebuit să-i punem o linie venoasă, am păcălit-o că i-am pus un fluturaș, și fetele de la pediatrie au fost extraordinar de atente și de delicate și i-au pus o linie venoasă, au hidtratat-o și i-au pus toate medicamentele de care avea nevoie”, a spus, la rându-I, Gabriela Cristea pe Insta Story, fără a menționa însă episodul cu salvarea..