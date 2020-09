Gabriela Cristea, probleme de sănătate după a doua naștere. Multe românce trec prin asta

Gabriela Cristea vorbeşte, în premieră, despre problemele de sănătate pe care le-a avut după a doua naştere. Multe românce trec prin asta, însă nu toate au habar de tratament. Iată ce a declarat vedeta!

Gabriela Cristea este, fără îndoială, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din România. Vedeta a reuşit să jongleze mereu cariera cu viaţa de familie iar fanii o admiră pentru asta. De curând, aceasta a povestit despre problemele de sănătate pe care le-a avut după naşterea celei de-a doua fetiţe, Iris.

Prezentatoarea de la Antena Stars a povestit, pe contul său de Instagram, despre căderea masivă a părului şi cum a reuşit să treacă peste acest episod neplăcut. Mai exact, Gabriela a făcut un tratament care a ajutat-o să aibă din nou o podoabă capilară superbă.

“M-ați întrebat în ultima vreme ce folosesc pentru îngrijirea părului pentru că vedeți că părul meu arată super bine acum. Am avut probleme după nașterea lui Iris, pentru că atunci mi-a căzut foarte mult și coafeza mea mi-a recomandat un produs pe care-l folosesc de două ori pe săptămână”, a transmis Gabriela Cristea, prezentându-le admiratorilor produsul.

Gabriela Cristea, în vârstă de 45 de ani, vrea să-și recapete silueta de invidiat de dinainte de cea de-a doua sarcină. Vedeta urmează acum o dietă strictă și face sport zilnic.

„M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi, împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice, inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține. Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme”, a declarat Gabriela Cristea.