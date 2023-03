Gabriela Cristea, criticată pe internet pentru un gest făcut de faţă cu cei mici. Ce i-au reproşat fanii vedetei

Nu cu mult timp în urmă, Gabriela Cristea și Tavi Clonda treceau prin momente grele, după ce ajungeau cu fiica cea mare la spital, în urma unor complicații de sănătate. Ulterior, deși aveau planuri de Dragobete, lucrurile s-au precipitat, iar familia Clonda-Cristea aveau să lasae în urmă sărăboarea. Însă, lucrurile nu prea au stat bine, cel puțin pentru vedeta TV, în urma unor imagini suprinse într-un clip postat chiar de ea pe rețelele de socializare, fiind criticată pe internet pentru un gest făcut de faţă cu cei mici. Află ce i-au reproşat fanii vedetei!

Așa cum povestea recent Tavi Clonda, ceea ce ar fi trebuit să fie o sărbătoare în familia lor, s-a transformat în zile de mers la spital și antibiotice pentru fiica lor cea mare, Victoria, după ce au ajuns cu micuța la spital, iar medicii aveau să o treacă pe antibiotice. De altfel,a rtistul avea să povestească acest episod într-un material exclusiv pentru Playtech Știri:

„Am ajuns la spital cu Victoria. De sâmbătă, tot avea febră, am vrut să văd ce avea. I-am făcut și testul pentru stafilococ, nu are așa ceva, ci o faringo-amigdalită. Cea mică merge la grădiniță, Iris e ok. Săptămâna aceasta a coincis cu emisiunea nouă a Gabrielei și m-au terminat.

Și cu copilul și cu treburile mele. Am și uitat că e Dragobetele, muncim și stăm cu copiii. Probabil vom sărbători în weekend. Ca și de Valentine’s, dimineața stau cu Gabriela, după-masa, cu cele mici. Înainte ne sărbătoream mereu, făceam o rezervare la restaurant. Acum e mai complicat.”, povestea nu cu mult timp în urmă Tavi Clonda.