Gabi Cristea și Tavi Clonda au ajuns la spital cu fiica cea mare: „Făcea febră de trei zile”. Diagnosticul i-a speriat EXCLUSIV

După ce au petrecut trei nopți lângă fiica lor, care tot făcea febră, soții Gabi Cristea și Tavi Clonda au ajuns cu micuța la spital, în cursul zilei de ieri. Potrivit mărturisirilor făcute de artist, în exlusivitate pentru Playtech Știri, după ce i s-au făcut analizele necesare, micuța a fost trecută pe antibiotice. Tavi ne-a mai spus și cum va petrece cu soția lui, de ”Dragobete”.

Profesional, Gabriela Cristea a început săptămâna cum nu se poate mai bine, mai exact cu o emisiune nouă, „Mireasa – măștile iubirii”, la Antena 1. Pe plan personal, însă, cu ceva nopți nedormite, din cauza faptului că fiica sa cea mare, Victoria, a făcut febră timp de trei zile. Din acest motiv, micuța a ajuns ieri la spital, pentru investigații medicale:

„Am ajuns la spital cu Victoria. De sâmbătă, tot avea febră, am vrut să văd ce avea. I-am făcut și testul pentru stafilococ, nu are așa ceva, ci o faringo-amigdalită. Cea mică merge la grădiniță, Iris e ok. Săptămâna aceasta a coincis cu emisiunea nouă a Gabrielei și m-au terminat. Și cu copilul și cu treburile mele”, ne-a spus Tavi Clonda, soțul vedetei tv.