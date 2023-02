Ce spune Tavi Clonda despre kilogramele în plus ale soției. Mai rar aşa soţ, Gabriela Cristea e o norocoasă. EXCLUSIV

De când a devenit mama a două fetițe, Gabriela Cristea s-a plâns deseori că nu mai reușește să revină la silueta dinaintea sarcinii. Mai mult, potrivit mărturisirilor, făcute exclusiv pentru Playtech Știri, de Tavi Clonda, Gabriela își acuză soțul că nu intervine. Artistul însă nu-i deloc deranjat de kilogramele în plus ale soției sale.

Chiar dacă pe plan personal și profesional îi merge cum nu se poate mai bine, Gabriela Cristea se confruntă de ceva ani cu o problemă căreia tot încearcă să-i găsească rezolvarea. Mai precis, vedeta tv se luptă să dea jos kilogramele în plus acumulate de când a devenit mamă și a-și ține apoi greutatea sub control.

„În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot. De dimineață mă gândesc și până seara îmi trece. M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am și reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1.200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme.

Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede. Doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor. Așa că am optat pentru varianta de 1.200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super. Pe lângă asta, beau minimum 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer”, scria, recent, Gabriela Cristea pe pagina sa de socializare.