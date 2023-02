În ce afaceri au investit peste 50.000 de euro soții Gabriela Cristea și Tavi Clonda. „E în centru, mai accesibil”. EXCLUSIV

Susținută de soțul ei, Gabriela Cristea își va deschide, în curând, un studio foto, în apartamentul din Dorobanți, pe care-l deține, pe lângă magazinul online de haine pentru femei, pe care l-a lansat recent. Potrivit mărturisirilor făcute de Tavi Clonda, în exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta tv este cea care face schițele, umblă și cumpără materialele și se ocupă și de trimiterea coletelor, către cliente. Investiția lor în ambele afaceri se ridică la aproximativ 50.000 de euro.

În ciuda programului încărcat pe care-l au, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au considerat că-i momentul să intre în afaceri. Mai întâi, vedeta tv și-a deschis un magazin online cu haine pentru femei, pe care ea însăși le creează, cumpără materiale, le duce la atelier pentru a fi croite, iar apoi le distribuie clientelor:

Artistul ne-a povestit, totodată, și cum i-a venit ideea vedetei tv în ceea ce privește cea de a doua afacere pe care o vor inaugura, în curând:

„Avem multe proiecte noi, Gabriela își deschide studio foto, avem un apartament în Dorobanți. E în centru, mai accesibil. În Corbeanca e mai greu de ajuns. Avem șase decoruri, studiourile se fac ca la televiziune, se schimbă în funcție de tematică. Colaborăm cu mai mulți fotografi, cu care am mai lucrat.

Cine vrea poze e așteptat să vină. O să fac și eu un shooting cu bandul, am început să lucrez cu trupa mea de cover-uri, fac și un proiect balkanic-rock, lucrez cu băieții la niște demouri, video-uri. Avem decoruri și pentru trupe, artiști, o să ne facem și noi ce avem nevoie. E o investiție, dar fără nu se poate.

Ideea cu studioul foto i-a venit când am făcut ședințele foto pentru magazin. Momentan vin fotografii cu aparatele lor, dar vom investi și în așa ceva. Gabriela are niște pachete, în funcție de preferințe, și cu editare, dacă se dorește, depinde ce vrea fiecare. Nu am făcut un calcul, la cât se ridică investiția, că ne apucă balamucul”, a completat acesta, care nu a negat faptul că investiția nu coboară sub 50.000 de euro.