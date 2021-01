Gabriela Cristea a plecat într-o escapadă la munte, alături de Tavi și fetele lor. Prin ce peripeții au trecut și ce dezvăluiri a făcut frumoasa prezentatoare.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împreună cu cele două fetițe ale lor au plecat într-o excursie de vis la munte, pentru a se delecta și a se bucura împreună de zăpadă și de aerul curat.

Tavi și Gabriela sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri mondene de la noi. Cei doi se iubesc enorm, și nu ezită să-și arate dragostea reciprocă inclusiv pe rețelele de socializare, unde au un număr impresionant de fani.

Recent, Tavi a vrut să le facă o surpriză fetelor lui, așa că le-a luat într-o excersie la munte. Însă, au avut parte și de o „peripeție”.

Admiratorii lor îi pot urmări la Antena Stars, acolo unde în cadrul emisiunii „Fetele lui Tavi” by Gabriela Cristea, familia lor împărțășește momente prețioase din viața lor cu telespectatorii care îi urmăresc. Astfel că, telespectatorii au putut vedea imagini din timpul excursiei lor la munte. Așa am putul afla cu toții că excursia a fost cadoul lui Tavi pentru frumoasa Gabriela si pentru fetele lor minunate.

Înainte de plecare, când Tavi seta alarma la locuința, Gabriela aștepta cu fetele în mașină, în timp ce le pregătea pentru excursie. Pe drum au oprit la farmacie pentru a se aproviziona cu acadelele pentru copii, pentru a le avea la ei în caz de nevoie.

Drumul de la București la Brașov, nu a fost, însă, lipsit de peripeții. Fiica lor cea mare a avut rău de mașină și senzație de greață, iar acadelele se pare, că au fost de mare ajutor, alungându-i starea de rău.

„A trecut mai ușor. A trecut mult de când nu a mai fost la drum lung. Am avut noroc, că nu am prins aglomerat. Victoria s-a simțit puțin rău. E a doua oară când se simte așa la drum lung. Am oprit la Sinaia la farmacie să luăm acadelele care alungă greața”, a transmis Tavi Clonda.

Cu această ocazie, Gabriela Cristea a dezvăluit faptul că ea și partenerul ei nu au stat niciodată departe unul de celălalt, doar atunci când Tavi a fost plecat la Moscova.

„De 7 ani când îl cunosc pe Tavi am stat numai împreună. El a fost plecat la Moscova vreo 2-3 zile. Nu știu dacă am mai fost vreodată despărțiți. Am muncit aproape mereu unul cu celălalt. Am stat în compania lui cam 70% din timp”, a continuat frumoasa prezentatoare.