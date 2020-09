Tavi Clonda, decizie radicală dupa 15 ani: „Am plâns ca un copil!” Fanii nici nu îl mai recunosc acum

Tavi Clonda s-a arătat extrem de vulnerabil în fața celor care-l apreciază în mediul online. Ce decizie importantă a luat acesta și de ce a început să plângă atunci când a văzut totul? Fanii abia l-au recunoscut, iar „problemele” au început abia acasă. Niciodată nu l-ai mai văzut așa!

Tavi Clonda a făcut o schimbare uriașă de dragul competiției unde se află. Imaginea sa a fost compromisă, dar una peste alta…ce nu e în stare să facă un om de amorul artei? Cunoscutul cântăreț este parte a proiectului „Te cunosc de Undeva!” în noul sezon, iar pentru a putea intra în personaj mai bine și pentru a imita pe cât se poate vedetele care-i vin la ruleta magică, a fost nevoit să facă ceva ce nu credea. Soțul Gabrielei Cristea a renunțat la barbă, după 15 ani.

„Dacă pentru fete nu a fost nicio problemă, nu au zis nimic, Gabriela se uita la mine şi râdea încontinuu. Jumătate de oră nu s-a oprit din râs. Ba mai mult, îmi zicea < >. Între timp m-am obişnuit, deja nu mai e aşa o problemă, s-au obişnuit şi colegii, chiar dacă la început, când ne-au văzut pe mine fără barbă şi pe Romică Ţociu fără mustaţă, au râs şi au glumit foarte mult pe seama noastră!”, a povestit vedeta. Tavi urmează să concureze cu unele dintre cele mai cunoscute nume de la noi în cel de-al 15-lea sezon al show-ului care va reveni pe micile ecrane din 12 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la orele 20:00, la Antena 1.

Arta cere sacrificii! Așa că cei care au acceptat provocarea ruletei au vizualizat deja faptul că nu există opreliști și că nu mai contează cine sunt, ci cine vor deveni pentru telespectatori. Din păcate, artistul s-a simțit foarte straniu atunci când a dat barba pe un chip total schimbat din cauza dispariției acesteia. Solistul și-a făcut griji că micuțele de acasă nu s-ar putea obișnui cu noua imagine, dar se pare că nu de această baricadă a fost problema, ci din partea soției. Prezentatoarea de televiziune a râs jmătate de oră în continuu de partenerul ei, nevăzându-l niciodată așa.

„Mi-am dat barba jos după 15 ani! O singură dată am mai încercat asta, când am fost la Academia de Aviaţie, în armată, şi oricât de mult mi-am dorit să ajung acolo, când a trebuit să renunţ la barbă mi-am dat seama că mai bine renunţ la planurile cu academia. Şi atunci, şi acum, am plâns ca un copil. Am făcut schimbarea treptat, timp de 2 zile, până m-am ras de tot, chiar înainte de prima gală, când voi avea un travesti de zile mari. Mă rădeam şi plângeam, nu-mi venea să cred ce faţă aveam!”

Tavi Clonda